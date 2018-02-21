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Тунис для туристов: открываем новые горизонты

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Автор: Алексей Морозов
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Фото:
atlantravel.ru
Наши соотечественники не так давно получили возможность выезжать отдыхать заграницу.

Наши соотечественники не так давно получили возможность выезжать отдыхать заграницу. Поэтому в первое время они обследовали только те страны, которые либо было расположены неподалеку, либо стоили недорого. Но постепенно аппетит наших туристов возрос. Теперь им хочется узнавать все более новые страны, бывать в заведомо незнакомых местах. Поэтому туры в Тунис стали пользоваться необычайной популярностью. Курорты этой страны «не заезжены», имеют свою собственную изюминку и привлекают к себе россиян.

Тунис – это страна, которая идеально подходит для проведения отпуска летом и осенью. Потому что, несмотря на то, что она расположена в жаркой Африке, здесь далеко не всегда тепло и солнечно. Официально сезон начинается в мае, а заканчивается в октябре. В остальные зимние и весенние месяцы здесь достаточно прохладно, прибрежные воды не прогреваются, и туристов в это время года тут почти не бывает.

Перед тем как купить тур в Тунис, следует понять то, что местные курорты очень похожи на европейские. Поэтому здесь персонал в отелях – барах – ресторанах практически, никогда не понимает русского языка. Почему-то наши соотечественники бывают этим сильно разочарованы. Хотя в этом нет ничего не страшного, не нового и необычного. Зато местные жители обычно неплохо знают английский язык, а также и французский. Так что если вы владеете, хотя бы одним из этих иностранных языков, отдых пройдет для вас просто отлично.

Вообще наши туристы привыкли к курортам Турции. Все мы знаем, что там, в отелях достаточно роскошная обстановка, питание обильное и так далее. После Турции в Тунисе кажется, несколько более скромно, чем нужно. Например, местные отели обладают вполне обычным интерьером, никаких изысков. Питание хоть и хорошее, но не чрезмерное. И даже если вы приобретете путевку в отель с питанием по системе все включено, приготовьтесь к тому, что вам придется за многие блюда и напитки доплачивать. Кроме того, например полотенца и все банные принадлежности вам выдадут в Тунисе только в отеле пяти звезд. А в более простых гостиницах все это придется приобретать самостоятельно.

Ну и еще один минус (а для кого-то, может быть и плюс), это то, что в отелях Туниса не развита анимация. Вечером обычно в местных гостиницах достаточно тихо.

Конечно, все эти «недостатки» не могут побороть достоинств потрясающих курортов Туниса. Поэтому если вы не будете ожидать от Туниса больше, чем нужно, то вам там обязательно понравится.
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