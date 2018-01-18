Треккинг полезный активный отдых

Туристические походы всей семьей, один из самых приятных, доступных и главное, оздоровительных видов спортивного туризма. Условий для такого отдыха в России очень много. Например, горы Кавказа или Алтайские лесные массивы в горах.

Краснодарский край – золотая жила для семейного похода. Только здесь можно в один день полюбоваться зеленью альпийских лугов и отдохнуть на островке, покрытом снегом, в горах.

Такой отдых сопряжен с новыми впечатлениями, знакомством с интересными людьми и. конечно, с оздоровлением организма.

И, все-таки, прежде чем отправиться в турпоход всей семьей, необходимо точно знать, что домочадцам не противопоказан такой вид спортивного туризма. Особенно, это касается пожилых и маленьких членов семьи.

Треккинг – особый вид туризма, к которому нужно заранее подготовиться. В первую очередь, это связано с экипировкой.

Обувь – здесь подойдут ботинки туристические или разношенные кроссовки (если новые, то желательно на размер больше). Подошва должна быть с шипами, чтобы ноги не скользили на скалах. Верх кроссовок не должен промокать. Подобрать подходящую обувь можно на https://grisport.com.ua/. Как сменную обувь можно взять кеды.

Важно – солнцезащитные очки. Солнце в горах ослепительное, поэтому защита для глаз очень нужна.

Рюкзак – желательно, иметь емкий и комфортный. В нем должно хватить места для самого необходимого: аптечка, полотенце и вещи собственной гигиены, посуда и продукты, фонарик, теплые вещи и запасная обувь.

В аптечке, помимо обычного комплекта, должны находиться препараты, которые могут быть нужны в силу заболевания (прописанные врачом) и на случай непредвиденных обстоятельств.

Если поход предполагается самостоятельным, то будет предусмотрительно обзавестись спальниками и палаткой. На турбазе, это снаряжение можно взять в пункте проката.

Одеваться следует по сезону, но плащ или куртка, лишними не будут. Полезными будут крем и лосьон, защищающие от нашествия комаров или палящего солнца.

Предметы общего пользования, распределяются равномерно на всех членов похода – топор, казан, горелка и так далее.

Конечно, первый поход в горы, следует осуществлять с опытным инструктором, по разработанному маршруту. Они проходят в разных вариантах: только пешие или участок пути можно преодолеть на автобусе. Походы включают конные прогулки и посещение природных достопримечательностей в горах.

Можно с ночевкой на турбазе либо ужин у костра, песни под гитару, байки бывалых туристов и сладкий сон в палатке.