Готовим ребенка к школе

Самые ответственные родители стараются, как можно раньше начать готовить ребенка к первому классу. Для этого водят их на подготовительные занятия, покупают рабочие тетради Федиенко, по которым занимаются дома, читают сказки, учатся делать аппликации и не только.

«В здоровом теле, здоровый дух»

С рождения следует прививать любовь к спорту, активному образ жизни. Лучше всего работает личный пример. Вместе с малышом каждый день по 10 минут делайте зарядку. Можно заняться пробежкой на прогулке.

Отдайте ребенка на плаванье, танцы или единоборство. Если один вид активной деятельности ему не понравиться, отдайте на другой. Пусть найдет себя.

Если вы заметили, что ребенок с горящими глазами ходит на танцы и старается ни одно занятие не пропустить, тогда ему это точно нравиться.

Психическое развитие

Учите малыша управлять своими эмоциями. Речь идет о гневе, злобе, обиде. Умение контролировать такие эмоции убережет малыша от необдуманных поступков.

Объясняйте ребенку, что проблем бывает много, по позитивный настрой поможет их решить и найти правильный выход из сложившейся ситуации.

Тренируем внимание и учимся концентрироваться

Давайте ребенку различные задания. Это должны быть не только любимые дела. Например, если ваш ребенок не любит убирать игрушки, скажите, чтобы в течение 30 минут он их убрал. Учите его, чтобы каждое дело было доведено до конца.

Развиваем силу воли и ответственность

Мечтайте вместе с ребенком, ставьте цели и добивайтесь их, невзирая на барьеры. Объясните малышу, что самая сильная мотивация – собственная.

Поручайте ребенку взрослые дела, например, помыть посуду, убраться в комнате, полить цветы, покормить домашнего питомца и не только. Пусть у него будет свой перечень дел.

Развиваем интеллект

Читать и писать научат в школе. Куда более важно научить любимое чадо правильно мыслить, рассуждать и анализировать ситуации.

Что нужно делать, чтобы всесторонне развить ребенка перед школой?