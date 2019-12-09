Ни для кого не секрет, что современная школа всё больше и больше загружает учеников. Программа с каждым годом расширяет круг предметов и объём получаемой информации, а время на подготовку заданий, наоборот, уменьшается. Современный школьник должен успеть посетить массу занятий дополнительного обучения: спортивные секции, кружки по интересам. Часто на выполнение домашней работы не остаётся ни времени, ни сил. А если ещё домашняя работа вызывает трудности, так как материал урока остался недопонятым? Чаще всего работа остаётся невыполненной. Снижается успеваемость. В этой ситуации нервничают и педагоги, и родители, и сами дети.

Ценность электронных решебников

Справиться с этой проблемой помогут ГДЗ. Наверняка все школьники и родители уже знают, что они могут стать эффективным средством для решения многих проблем. Конечно, на начальном этапе использования готовых домашних заданий дети могут только списывать, но становясь старше понимают, что необходимы твёрдые знания, а не только наличие правильно выполненной работы. Ребята начинают вникать в суть алгоритма решения. Вот тут и нужны правильно составленные сборники решений, направляющие и развивающие мыслительный процесс. Именно такие материалы собраны на сайте https://polinkin-gdz.ru/.

Ресурс содержит ответы к разнообразным учебникам с 1 по 11 классы, рекомендованным Министерством образования РФ для использования в современной школе. У современных онлайн-ГДЗ масса преимуществ перед книжными решебниками. Материалы подготовлены специалистами различных областей знаний, прошли апробацию и допущены к применению школьниками, их правильность и педагогическая ценность не вызывает сомнений.

ГДЗ-онлайн

Сайт доступен с любого гаджета, даже с телефона при условии наличия интернет. Пользоваться им довольно просто. Интерфейс может освоить даже первоклассник. Занятым родителям, желающим контролировать учёбу ребёнка, но подзабывшим школьную программу он тоже будет весьма кстати. Даже педагоги смогут использовать ресурс для подготовки к урокам. Решённые задания сэкономят время. Продуманные алгоритмы решений позволят школьникам самостоятельно разбираться в трудных заданиях, готовиться к контрольным и тестированиям.



Таким образом, к плюсам ГДЗ можно отнести:



· повышение успеваемости;



· развитие мотивации и интереса к учению;



· высвобождение времени и у детей, и у родителей;



· возможность сэкономить на репетиторах.