Как быстро выучить иностранный язык

Хотите быстро освоить иностранный язык? Мы составили для вас список самых важных шагов к этой цели.

Прямо сейчас начинайте говорить на иностранном

Давайте вспомним, как вы учились говорить на родном языке. Вы просто начинали говорить на нем и делали это постоянно. Это самый естественный способ освоить любой язык. Начинайте с нескольких фраз, а потом расширяйте свой словарный запас, углубляйте коммуникативные навыки.

Тут помогут курсы с носителем иностранного языка и аутентичный контент из Интернета.

Определитесь с целью изучения

Цель изучения иностранного языка должна быть актуальной именно для вас. Это могут быть базовые навыки, разговорный английский, иностранный для работы/учебы за рубежом, путешествий, сдачи экзаменов и т.д.

Затем продумайте шаги для достижения поставленной цели. Например: «Я хочу научиться вести разговор с иностранцем», потому моги шаги: пополнять словарный запас, выучить 30 самых популярных фраз, больше разговаривать, освоить базовый уровень грамматики.

Найдите те курсы, которые подходят для вашей цели

Лингвистические школы предлагают разные программы изучения иностранного языка:

для новичков;

для деловых отношений;

классический курс;

разговорный язык;

подготовка к международным экзаменам и т. д.

У каждого типа курсов есть преимущества и отдельные недостатки. Не каждый подойдет для быстрого изучения иностранного языка. Например, классический курс может занять до двух лет.

Если хотите быстро выучить иностранный язык, выбирайте курсы, которые не углубляются в детальное изучение. Это, например, могут быть курсы разговорного языка. Можно воспользоваться сервисом Enguide. Он поможет найти действительно эффективные курсы изучения иностранного языка в Санкт-Петербурге, Москве и любом другом городе. Ознакомиться с реальными предложениями можно на странице https://enguide.ru/saint-petersburg/courses/rating

Интенсивность в обучении

Именно интенсивные курсы помогут выучить иностранный язык максимально быстро. Зачастую это сессии, которые занимают весь день. Это довольно трудно, но результат достигается быстрее, чем на обычных курсах.

Погрузитесь в язык

При интенсивном изучении иностранного языка очень важно погрузиться в языковую среду. Вы должны погрузиться в нее на 24 часа 7 дней в неделю. Так вы быстрее овладеете разговорной речью. Для этого не обязательно выходить из дома. Можно воспользоваться сервисом FluentU. Он обеспечит максимальное погружение во все жизненные ситуации.

Также можно смотреть фильмы, читать книги в оригинале, слушать музыку. Если есть возможность, можно выехать для изучения языка за рубеж.

Напоследок уточним. Большинству студентов все-таки не удастся быстро и при этом качественно овладеть иностранным языком. Чтобы овладеть языком на высоком уровне, потребуется время и хорошие курсы с опытным педагогом.