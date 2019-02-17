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Почему стоит изучать иностранный язык

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Знание нескольких языков – это не только отличный бонус для путешественника

Знание нескольких языков – это не только отличный бонус для путешественника, но и источник множества положительных эмоций. Вот несколько причин, почему будет полезно изучать иностранный язык, записавшись, к примеру на курсы немецкого языка или другие.

Путешествовать проще

Самый очевидный, но все еще важный пункт: знание иностранного языка сделает вашу поездку заграницу гораздо проще. Причем, вам не обязательно знать тот язык, на котором говорят в стране вашего назначения, ведь в таком случае придется выучить очень много новых языков, достаточно будет начать с английского. Изучение второго языка поможет вам чувствовать себя более комфортно и уверенно за границей.

Новые знакомства

Знание иностранного языка может принести интересные знакомства уже в процессе его изучения. Не важно, ходите ли вы на курсы и групповые занятия, или общаетесь с единомышленниками в режиме онлайн, вы можете помогать друг другу в учебе, одновременно создавая новые дружеские отношения. И, согласитесь, гораздо проще подружиться и действительно узнать людей, когда вы можете поддерживать с ними беседу, даже на самые простые темы.

Интересные знания

Наряду с изучением языка, вы будете получать много интересной информации от ваших новых знакомых. Это могут быть как необычные традиции и культурные различия между народами, так и захватывающие истории из жизни. Возможность пообщаться с представителями других культур лично, даст вам отличное представление о стране их проживания и образе жизни в ней.

Улучшите свое резюме

Изучение второго языка, определенно, делает вас более конкурентоспособным на рынке труда. А во многих профессиях, например в сфере туризма, журналистики или рекламы, знание второго языка является обязательным критерием в отборе кандидата для работы в ведущих компаниях.

Чем больше языков вы знаете, тем проще выучить новый

И это действительно так. Многие из тех, кто знают английский в совершенстве, отмечают, что изучение второго языка (обычно испанского или немецкого) далось им довольно просто. Дело в том, что разные языки имеют сходства, которые облегчают их изучение. То есть, начиная изучение второго иностранного языка с нуля, у вас уже будут некоторые начальные знания за счет того, что вы выучили первый язык.

Смотрите любимые фильмы в оригинале

Казалось бы, зачем? Ведь фильмы и сериалы успешно переводят, и в итоге, вы все равно поймете, о чем идет речь. Но некоторые слова и выражения (а особенно шутки) невозможно перевести с языка оригинала, не потеряв их суть. Да, перевод будет очень похож по смыслу, но истинную задумку авторов зачастую можно понять, только посмотрев фильм на языке оригинала.

Продолжайте учиться

Изучение иностранного языка – отличный способ развиваться, тренировать память и узнавать новое. Многие из нас перестают учиться после окончания колледжа или университета, но новые знания принципиальны для успешной работы мозга и сохранения высокого интеллекта.

Выучить иностранный язык довольно просто, главное этого захотеть. Знание второго языка не только откроет перед вами новые страны и знакомства, но и придаст вашей жизни позитивных и интересных эмоций и открытий.

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