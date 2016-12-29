Готовимся к TOEFL быстро и эффективно

Подготовку к TOEFL обычно советуют начинать как можно раньше, но следовать этому правилу не всегда получается. Иногда к учебе не дают приступить не зависящие от вас обстоятельства, иногда мешает неорганизованность или прокрастинация. Если до дня теста осталось совсем немного времени, не отчаивайтесь. У вас еще есть шанс получить приличный результат, нужно только постараться. Кстати, если нужно больше информации о тесте TOEFL, то заходите на сайт mbastrategy.ru.

Соберитесь и всецело посвятите себя учебе. Сколько бы времени ни оставалось до экзамена, нужно использовать его по максимуму. Это значит, что пока вы готовитесь, все остальные заботы и развлечения должны отойти на второй план. Уединитесь с учебными материалами – и пускай весь мир подождет. Для максимального эффекта отключите телефон, забудьте о соцсетях и попросите родных и друзей вас не беспокоить.

«Противника» нужно знать в лицо

Узнайте все, что нужно знать о TOEFL. Как проходит тест? Сколько у вас будет времени на каждый раздел? Какие встречаются типы заданий? Когда нужно приходить в центр тестирования и что следует иметь при себе? В общем, изучите процесс прохождения TOEFL от «А» до «Я», чтобы никакие неожиданности не застали вас врасплох. Это полезно как с практической, так и с психологической точки зрения: непривычная обстановка или незнакомая ситуация повышает нервозность, что может негативно сказаться на ваших интеллектуальных способностях.

У теста TOEFL стандартная структура. Содержание заданий меняется, но сами вопросы составлены по общему принципу. Изучив все виды заданий загодя, вы сэкономите драгоценное время на тесте, потому что вам не надо будет долго разбираться, что от вас требуется. Изначально настройтесь на то, что работать нужно в темпе. Тренируйтесь с секундомером, отмечайте, сколько времени у вас уходит на выполнение заданий из разных разделов. Как только вы «набьете руку», вам не придется беспокоиться, что вы не уложитесь в рамки на тесте.

Подготовьте «плацдарм»

Итак, вы уже знаете, чего ждать от TOEFL. Теперь нужно отточить основные навыки, которые помогут вам набрать максимальное количество баллов. Посмотрите, какие вопросы встречаются в разделе «Чтение», и научитесь быстро читать тексты, сразу отмечая информацию, которая понадобится вам для выполнения задания. Слушая аудиозаписи, тренируйтесь делать заметки, записывая только самое главное.

Узнайте, какие темы чаще всего встречаются в разделах «Говорение» и «Письмо». Набросайте несколько вариантов ответа, чтобы потренироваться связно излагать свои мысли. Запомните раз и навсегда, что эссе или устный ответ должен состоять из трех частей: вступления, основной части и вывода. Выучите связующие слова и фразы, которые помогают перейти от одной мысли к другой, и научитесь употреблять их.

Пройдите пробный тест, чтобы узнать, с какими заданиями у вас возникает больше всего трудностей. Тяжело воспринимать информацию на слух? Сосредоточьтесь на аудировании. Не получается быстро и связно писать? Значит, нужно уделить больше времени сочинениям. Прилагайте максимум усилий там, где у вас больше всего проблем. В конце концов, не так уж важно, сколько времени вы потратите на подготовку, главное, чтобы она была качественной.