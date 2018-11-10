Геологическая исследование скважин

Геологические исследования – особенности проведения работ сотрудниками «СГИ»

Геологические исследования: почему необходимо изучить грунты перед тем, как строить объект?

Чтобы здание было прочным и не требовало частых ремонтов, необходимо правильно выбирать грунт, который станет подоснованием конструкции. Почвы на участке, где будет проводиться строительство, должны иметь хорошую несущую способность. Также, при проектировании важно учитывать уровень залегания грунтовых вод, число водогоризонтов. Неудивительно, что при выборе участка строительства важно заказать специальные комплексные изыскания, включая геологические исследования.

Наша фирма «СГИ» профессионально реализует геологические исследования, предоставляя заказчику по их итогам точные данные о геологических особенностях участка. Во время работ мы придерживаемся всех норм и правил, установленных строительным законодательством. А современные методы и оборудование позволяют нашим инженерам получать только актуальную и достоверную информацию.

Геологическое исследование грунта для выбора типа фундамента

Перед тем, как определиться какого вида конструкцию строить и какой тип фундамента выбрать, следует заказать геологическое исследование грунта. У наших специалистов вы можете оформить договор на проведение полного объема работ или заказать только определенную услугу. Выполняя геологическое исследование грунтов наши эксперты поэтапно изучают все характеристики почвы на указанном вами участке:

твердость;

степень промерзания;

физико-механический состав;

плотность;

влажность;

возможность выдерживать нагрузки.

Только после того, как получена и сопоставлена полная информация о грунтах на территории, можно грамотно рассчитать, каким должен быть фундамент и на какую глубину он должен быть заложен. Для этого проектировщики используют не только данные из техотчета наших геологов, но и полезные рекомендации, и прогнозы возможных изменений.

Как рассчитывается смета на геологическое исследование скважин?

При осуществлении геологии, одним из самых трудоемких процессов считается бурение скважин. Сложность этого процесса зависит от рельефа территории, задач, поставленных клиентом в техническом задании, числа скважин и их глубины. Однако, не выполнив геологическое исследование скважин, нельзя дать верную оценку геоусловиям местности. Мы проводим такие работы, независимо от их объема и сложности. Смета на услугу всегда рассчитывается в индивидуальном порядке, после изучении фондовой документации и технического задания заказчика.

Цена на геологическое исследование скважин формируется нашими менеджерами по прайсу, с учетом главных ценообразующих факторов. Мы подробно объясняем клиенту, как составляется сметная документация, и согласовываем ее до начала основных работ. Поэтому стоимость исследований в нашей компании всегда обоснована и актуальна.