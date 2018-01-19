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Golden Key расширило географию услуги по вскрытию замков

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Компания Golden Key расширяется, открывая новые офисы в Сертолово и Сестрорецке. От чего зависит стоимость услуг вскрытия запирающихся устройств?

Для всех жителей Санкт-Петербурга и гостей города будет полезной новость о том, что компания Golden Key открыла новые офисы в Сертолово и Сестрорецке! Теперь, если возникла необходимость открыть запирающее устройство в одном из этих районов, помощь прибудет в течение получаса. Все остальные составляющие сервиса компании остались неизменными: высокое качество, предельная аккуратность и доступные расценки.

География и специфика услуг компании

Компания Golden Key уже более 15 лет специализируется на вскрытии всех видов запирающих устройств в пределах СПб и области. На счету у фирмы тысячи успешно выполненных заказов различного уровня сложности. В список профильных услуг организации входят:

  • вскрытие замков дверей, сейфов и авто;
  • установка замков;
  • ремонт замочных механизмов.

В случае, когда требуется вскрытие запирающего устройства, специалисты всегда стараются произвести работу без нанесения ущерба его качеству.

География деятельности фирмы на данный момент охватывает все районы Северной столицы. Работа осуществляется в круглосуточном режиме. На каких станциях метро производится вскрытие замков в Московском районе, официальный сайт http://www.otkroy.spb.ru/moskovskij/ дает подробную информацию. Идентичные данные легко получить по любому жилому сектору Санкт-Петербурга.

Как формируется стоимость услуг по вскрытию (установке) запирающих устройств

Каждый клиентский случай является индивидуальным. Поэтому стоимость услуг компании Golden Key может варьировать в зависимости от имеющихся объективных факторов. На цену сервиса оказывают влияние специфика замочного механизма и уровень сложности работ в целом. Стоимость автоматически увеличивается, если возникает необходимость в дополнительных услугах. Самый распространенный вариант – замена вскрытого замка сейфа, домашней или автомобильной двери. Все работы мастер проводит на месте в максимально сжатые сроки, что позволяет заказчику без задержек и нервов отправиться на работу, по делам и т. д.

Вскрыть можно любой замок, и не стоит безоговорочно верить производителям, утверждающим обратное. Вопрос заключается лишь в выборе действительно квалифицированного специалиста, который имеет опыт работы и инструменты для решения проблемы. Когда он найден, остается просто поручить захлопнувшуюся или сломанную дверь его заботам и спокойно ждать качественного результата.
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