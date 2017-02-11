Несколько правил безопасности для сварщиков

Сегодня, безопасность работника вышла на передний план в сварочной промышленности, в основном из-за большого числа травм в этой сфере. Но и как в любом деле, во время сварки, нужно придерживаться нехитрых правил и все начинается из самого сварщика. Далее будет приведен перечень рекомендаций, которые должен придерживаться сварщик, чтобы минимизировать травматизм во время рабочего процесса.

Смотрите, чем Вы дышите

Ни для кого не секрет, что во время сварки в воздух выделяется огромное количество газов, дымов и мелких частиц, которыми сварщик дышит. Сочетание портативных вытяжных экстракторов, хорошая вентиляция и персональные респираторы обеспечат пригодный для дыхания воздух и снизят как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе возможность развития патологии, которая является обязательным последствием вдыхания токсичных паров. В конце концов, каждый работник несет ответственность за свою собственную безопасность.

Осторожно, дуга

Сварочная дуга является одним из самых известных и небезопасных неотъемлемых составляющих сварочного процесса, но ее негативные воздействия, можно довольно легко избежать, соблюдая все процедуры безопасности. Что действительно страшно, это то, что Вы не сможете понять, что навредили своему зрению сразу, только по прошествии часов, этот факт станет ощущаем.

Защитные очки являются очень важным аксессуаром при сварке, а также хороший сварочный шлем. Убедитесь, что Вы правильно подобрали очки и шлем в зависимости от типа сварочного процесса и материала сварки.

Носите соответствующую обувь и одежду

Вы довольно быстро поймете, что сделали ошибку одев не подходящую для сварки обувь, именно тогда, когда искры упадут на нее. Лучше отдать предпочтение кожаной обуви с термостойкой подошвой. Не оставляйте ни один сантиметр кожи без покрытия. Одежда должна быть изготовлена из огнеупорной ткани.

Прочитайте руководство по эксплуатации

Без сомнения, первое, что нужно сделать при сварке на новом аппарате приобретенном на ресурсе http://svarka-p.kiev.ua/, это прочитать руководство по эксплуатации, и убедится в том, что каждый, кто собирается использовать данный аппарат прочитал инструкцию также. Как видим, правила выше представленные достаточно просты и если их соблюдать, то сварочный процесс не навредит здоровью.