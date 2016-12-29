Как выбрать входную металлическую дверь?

Обычно к входным дверям хозяева своего жилища выдвигают серьёзные требования и это правильно, поскольку данная конструкция должна хорошо защищать жильё от проникновения посторонних лиц. Поэтому важно приобрести дверь, которая будет иметь хорошие прочностные качества. Кроме этого, не помешает ещё обратить внимание на дополнительные параметры этого изделия. Чтобы разобраться детальнее в этом вопросе, понадобится ознакомиться с некоторыми конструктивными особенностями которыми обладают металлические входные двери в квартиру.

Основные детали, на которые нужно обязательно смотреть, при выборе двери.

1. Особенности конструкции двери. В данном случае важно некоторое внимание уделить стальному полотну, которое должно иметь достаточную толщину. Кроме этого, у металлической двери должны присутствовать прочные замочные устройства, петли и прочная рама.

2. Ширина дверного полотна. Требуется при выборе входной двери учитывать также и ширину конструкции. По величине дверь должна подходить под имеющиеся размеры непосредственно самого проема двери. Нужно знать, что при наличии меньшего зазора между конструкцией и проёмом получится надёжнее вмонтировать дверь. Плюс ко всему, так можно использовать меньшее количество пены во время установки.

3. Эффективная теплоизоляция. Когда подбирается металлическая дверь нужно поинтересоваться у продавца-консультанта о наличии у дверного полотна теплоизоляции. Чтобы купить качественное изделие с хорошими теплоизолирующими свойствами, следует покупку осуществлять только в магазинах, где предлагается продукция известных изготовителей.

4. Дизайн двери. Обычно на эту деталь покупатели обращают внимание после окончательного осмотра конструкции. Но все же внешний вид полотна тоже имеет определенное значение. Очень важно, чтобы дверь хорошо смотрелась на фоне присутствующей отделки дома. Однако этот параметр подбирается на своё усмотрение.

Стоит понимать, что в действительности качественную входную дверь можно купить только по высокой стоимости. Лучше всего отдавать предпочтение дверям, изготовленным из стали. Они отличаются особой прочностью и хорошими противовзломными качествами. Кроме этого, такие двери являются устойчивыми к возгоранию, что также немаловажно. Существуют и дешёвые модели дверей из металла, однако они имеют небольшую толщину стального листа, поэтому не считаются достаточно надёжными.