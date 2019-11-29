Монокоттура и бикоттура

Это только с первого взгляда кажется, что кармическая плитка отличается размерами и цветами. Несмотря на то, что в основе всей керамики лежит обожженная глина, делают изделия по-разному. Выбрать действительно качественную керамическую плитку помогут знания технологий её изготовления.

Монокоттура

Монокоттура — технология изготовления плитки из керамики, которая проходит всего один этап обжига и отличается высочайшей прочностью. Такие изделия можно смело использовать для оформления наружных отделочных работ. Большинство видов такой плитки являются морозостойкими, им не страшны температурные расширения.

Прочность качественной керамической плитки достигается за счёт особенностей монокуттурного производства:

в специальных ёмкостях смешивают и увлажняют разносортную глину и другие компоненты;

полученное сырье подсушивают и перемалывают;

порошок подаётся дозированными партиями по транспортёру в пресс-формы.

Габариты плитки на этом этапе выше номинальных на 7-10%

Этот процент соответствует доли воды в сырье. После досушивания и печи размер уменьшится до нужных параметров.

Далее процесс производства выглядит следующим образом:

после пресса заготовки направляются в боксы окончательной просушки;

затем они попадают в цех, где на керамику наносят эмалевое покрытие (после обжига она послужит защитным слоем и придаст задуманный декор);

плитку помещают в печь, где она прогревается до 1200 ℃ затем медленно остывает.

Процесс на каждом этапе контролируется электроникой, чтобы исключить нарушения технологии.

Готовые изделия проходят обязательный этап проверки дефектоскопом, где проверяется прочность на нагрузку. Производится визуальный осмотр на предмет тона и калибровки. Товар сортируют, упаковывают и маркируют.

Монокоттурная плитка бывает в настенном и напольном исполнении. Формат 10 х 10 применяется для кухонного «фартука». Имеет меньшую толщину, большее разнообразие декора. При изготовлении используются не столь жёсткие параметры прессования и обжига.

Бикоттура

Бикоттура — технология изготовления глазурованной керамики для создания интерьера внутри здания. Эстетически привлекательная глянцевая плитка, на которую можно нанести любое изображение.

В процессе технологического цикла такая плитка попадает в печь для обжига дважды. Первый раз таким образом формируется тело плитки, второй раз закрепляется эмаль.

Этапы изготовления:

в специальных формах замешивается и увлажняется глина;

полученная масса формируется в специальных пресс-формах,

заготовки отправляются в печь, где обжигается при температуре до 1040℃.

На этом первый этап завершается. Плитку проверяют на соответствие техническим параметрам. Отбракованные экземпляры снимают с линии. Ко второму обжигу после нанесения эмали они не допускаются.

Такие изделия могут покрыты как глянцевой, так матовой эмалью. Используется такая облицовка на стенах. Не предполагается, что она будет подвергаться агрессивному механическому и абразивному воздействиям. Но такое эмалевое покрытие хорошо переносит средства для чистки керамики, другую химию, которую используют в ванных комнатах для поддержания чистоты.

После нанесения эмалевого покрытия изделия заново отправляют в печь, затем проверяют на наличие визуальных дефектов поверхности.

Сравнение монокоттурной и бикоттурной плиток:

Монокоттура:

Прочность: Повышенная механическая и абразивная прочность.

Области применения: Для наружной отделки стен и в качестве финишного напольного покрытия.

Эмаль: Очень прочная, износостойкая, не стираемая.

Дополнительные характеристики: Не скользкая, морозостойкая.

Бикоттура:

Прочность: Низкие прочностные характеристики.

Области применения: Только для применения во внутренних интерьерах

Эмаль: Хрупкая к механическим воздействиям, стойкая к химическим моющим средствам.

Дополнительные характеристики: Большое разнообразие дизайнерских решений.