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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Отделочные материалы » Ламинат - один из лучших видов напольных покрытий

Ламинат - один из лучших видов напольных покрытий

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Ламинат - один из лучших видов напольных покрытий

При строительстве дома или ремонте квартиры особое внимание следует уделить напольному покрытию. От его вида и качества будет зависеть общий интерьер, чистота, тепло в доме. Поэтому к выбору напольного покрытия следует подходить взвешенно. Тем более, что на сегодняшний день существует достаточно много видов материалов для оформления пола.

Большой популярностью при строительстве и ремонте пользуется ламинат. Это напольное покрытие по внешнему виду напоминает дерево. Современные производители выпускают ламинат, похожий на различные породы дерева: дуб, орех, ясень. В отличие от дерева данный материал не подвергается воздействию вредоносных элементов, вызывающих появление грибка, плесени, гнили. Поэтому покрытие из ламината обладает повышенной прочностью и долговечностью. Кроме того оно имеет эстетичный внешний вид и отлично подходит для помещений различного типа. Удачно подобранный вид ламината может украсить жилое помещение. Его активно используют для покрытия пола в зданиях общественного назначения, так он легко поддается очистке, сохраняя отличный внешний вид. Прочность и долговечность данного материала служат поводом для того чтобы использовать его в складских и промышленных помещениях.

Качественный ламинат в Калининграде можно приобрести в Торговом Доме Строитель. Здесь покупатели могут найти самые различные его виды. Они отличаются цветом, фактурой, имитацией различных пород дерева. При выборе ламината покупатели могут получить консультацию от опытных продавцов. Они расскажут, какой вид покрытия лучше использовать для конкретного помещения. Укладка ламината не требует специальных знаний и умений. С данной работой может справиться и не профессионал. Следует помнить, что для его укладки следует использовать подложку. Ее наличие обеспечит правильное положение ламината, он будет гладким и ровным. Благодаря подложке увеличивается срок службы ламината. Данное покрытие прослужит очень долго, сохраняя свои функции и отличный внешний вид.

Покупка ламината в Торговом Доме Строитель не вызовет никаких трудностей. Здесь можно воспользоваться доставкой или вывезти покупку самостоятельно. При доставке используются специальные транспортные средства. Она осуществляется всегда вовремя и отличается высоким качеством обслуживания. Оплату можно произвести онлайн или в магазине. 

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