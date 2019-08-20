Готовый бетон: критерии выбора, поставка на строительную площадку

В строительстве бетон – незаменимый материал, применяемый на разных этапах возведения зданий. Его выгодно покупать в готовом виде. Это поможет избежать необходимости аренды мобильной станции, увеличения количества работников и расходов.



Основные критерии выбора бетонного раствора

Готовый бетон подбирается по целому ряду критериев. Смеси должны соответствовать требованиям проектной документации, климатическим и погодным условиям. Основные параметры выбора:

марка и класс;

уровень морозостойкости;

показатели водонепроницаемости.

Марка определяет прочность бетона. Ее принято подбирать с учетом предназначения раствора. Класс показывает максимальный уровень нагрузок, который способны воспринимать сооружения без потери первоначальных характеристик. Степень морозостойкости определяет число циклов замерзания/размораживания без риска разрушения конструкций. Водонепроницаемость характеризует стойкостью к проникновению воды под давлением.



Поставка готового бетона на строительную площадку

Производится бетон в заводских условиях по технологическому заданию заказчика, составленному на основании проектной документации. Для этого используются стандартные рецепты из цемента, песка, воды, наполнителей. Чтобы обеспечить должный уровень пластичности, предупредить расслоение и схватывание раствора в процессе его транспортировки, в состав вводятся пластификаторы, добавки, увеличивающие длительность застывания.

Для перевозки готового бетона используются специальные машины с подвижными емкостями. В дороге смесь постоянно перемешивается. Транспортные средства укомплектованы системами гашения вибраций, что исключает чрезмерные нагрузки. Не всегда грузовое авто может подъехать достаточно близко к строительному объекту. Эта проблема решается благодаря специальным рукавам и насосному оборудованию.

Стоимость готового бетона зависит от нескольких аспектов. Сюда входят не только состав, сложность рецептуры и качество исходных материалов, но и дальность доставки, количество раствора, регион. Важно выбирать производственную базу, находящуюся максимально близко к строительной площадке. Выгоднее заказывать большой объем. Оптовым покупателям часто предъявляются дополнительные скидки. В разных регионах стоимость цемента, щебня и других составляющих варьируется, что зависит от дальности нахождения мест их добычи.