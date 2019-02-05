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Простота и надежность панельного ограждения

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
fensys.ru
Организация охраны периметра включает в себя целый комплекс инженерных решений, в числе первоочередных задач – сооружение механического барьера,

Организация охраны периметра включает в себя целый комплекс инженерных решений, в числе первоочередных задач – сооружение механического барьера, препятствующего проникновению на охраняемую территорию. Ограждения для объектов с особым статусом по безопасности должны отвечать целому ряду жестких требований, определяемых государственным стандартом, и обеспечивать:

  • прочность при установке на любых типах грунтов;
  • устойчивость к воздействию атмосферных явлений;
  • удобство и простоту монтажа при минимальных людских и технических ресурсах;
  • возможность сооружения на местности со сложным рельефом;
  • высоту защиты не менее 2,5 м, а в регионах с большой глубиной снежного покрова не менее 3,5 м;
  • монтаж охранных электронных систем и дополнительных усиливающих элементов.

Достоинства 3D конструкций

Наиболее эффективна защита периметров режимных объектов, выполненная из решетчатых 3D панелей. Они представляют собой сваренные из стальных прутков секции, которые удобно монтировать к опорным столбам посредством хомутов или скоб. Объемные изгибы придают конструкции жесткость, а высококачественное антикоррозионное покрытие исключает влияние атмосферной влаги.

Но не только за прочность и долговечность ценится панельный барьер, прозрачность забора позволяет визуально контролировать пространство перед защитным сооружением. А минимальная парусность делает его невосприимчивым к ветровым нагрузкам и к воздействию потока воды во время весеннего половодья или летних ливней.

Для монтажа опорных столбов применяется несколько технологий в зависимости от свойств грунта, предполагаемой нагрузки и условий доставки материалов выбирают – сплошной ленточный фундамент, точечное бетонирование, крепление к винтовым или забивным сваям. Возможность выбора является несомненным преимуществом, особенно в районах, отдаленных от городской инфраструктуры. После установки столбов металлические ограждения фиксируются болтовыми соединениями, весь объем монтажных работ может быть выполнен силами небольшой строительной бригады без использования тяжелой подъемной техники.

Усиленная защита

Если сооружается периметр для охраны объекта повышенной опасности, то потребуется ряд дополнительных мер усиления. Производители, работающие на промышленном уровне, такие как компания Fensys, комплектуют ограждение насадками для крепления барьеров из колючей проволоки или колюче-режущей спирали «Егоза». Подобное усиление увеличивает высоту сооружения и делают недоступным его преодоление через верх конструкции. Насадки – опоры, могут быть прямыми или изогнутыми на внешнюю сторону для монтажа барьера козырькового типа, для спиральных конструкций применяют элементы Y-образной формы.

Еще одна возможность проникновения на запретную территорию – подкоп, исключить подобное нарушение периметра поможет заглубленная в грунт решетка, она вкапывается на всю ширину секции и заглубляется на 30–50 см. Все перечисленные способы усиления в совокупности с современными охранными системами обеспечивают высокий уровень недоступности периметра охраняемой территории.

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