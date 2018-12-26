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Металлопрокат: преимущества, обработка и применение продукции из стали

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
spbrmk.ru
Что из себя представляет современный металлопрокат. Преимущества, обработка и применение продукции из стали.

Металлопрокат и изделия, созданные из стальных заготовок, незаменимы в современной экономике РФ. К качеству подобной продукции предъявляются высокие требования. При этом потребители стараются найти для сотрудничества компанию, предлагающую широкий комплекс услуг. Одним из самых надежных партнеров в СПб, Ленинградской области и других регионах признана ООО «РМК».

Ассортимент товаров и услуг компании

Наиболее востребованными видами стального проката сегодня являются листы (простые и профилированные, без обработки и с полимерным покрытием), полосы, арматура, фасонные изделия (уголки, швеллеры, шестигранники), сетка, трубы, двутавровые балки. Они выпускаются в разных габаритах, из нескольких типов сплавов. Ознакомиться с полным перечнем продукции поможет каталог поставщика. В нем представлены товары от ведущих российских производителей. Потребители рассматриваемых продуктов заинтересованы в дополнительных услугах, включающих в себя:

  • обработку заготовок посредством резки и рубки;
  • изоляцию труб (ВУС, ППУ);
  • оцинкование;
  • сооружение конструкций.

На сайте https://spbrmk.ru/ купить металлопрокат в СПб или заказать дополнительные услуги могут частные и юридические лица. Здесь же можно ознакомиться с условиями сотрудничества и получить контактную информацию.

Стальной металлопрокат и его преимущества

Продукция, созданная методами холодной и горячей прокатки из стали, встречается практически в каждой сфере экономики страны. Она используется для производства стройматериалов и участвует в процессе возведения популярных монолитных зданий. Ее применяют для выпуска кузовов автомашин, корпусов оборудования. Металлом обшивают судна и авиатехнику. Из стальных заготовок формируются конструкции, мосты, вышки, опоры, строятся станки, изготавливаются промышленная мебель, предметы быта и декора.

Причиной такой популярности материала и его производных являются эксплуатационные характеристики. Сталь имеет высокую прочность и стабильность. Она не боится перепадов температур. Дополнительные методы ее обработки нивелируют негативное воздействие влаги, вызывающей коррозию металла. Стоимость представленной продукции соизмерима с качеством. Главное – найти надежного поставщика, гарантирующего выгодные сделки. Для современных производств и строительных предприятий им готова стать компания ООО «РМК».

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