Декоративно лиственные растения в озеленении

Зелёные насаждения получили своё название, прежде всего, из-за соответствующего цвета листвы. Однако существует целый кластер растений, листья которых не являются однородно зелёными. И эти представители флоры находят активное применение в озеленительных работах. Преимущество их использования очевидно – они привносят определенное своеобразие в облик ландшафтного дизайна.

Озеленение территории редко происходит без применения этих представителей флоры. К тому же, многие из них прекрасно себя чувствуют в тени, не требуют особого ухода и специальных агротехнических мероприятий. К тому же, одно из ценимых дизайнерами качеств растительности с декоративными листьями состоит в том, что она остаётся красивой на протяжении длительного срока и после окончания периода цветения.

На самом деле декоративно лиственных растений существует очень много. Однако, в силу разных причин наибольшее распространение в средней полосе России получили следующие:

Колеус;

Вербейник;

Каладиум;

Хоста.

Опишем подробнее каждое растение с тем, чтобы вы смогли сделать вывод о возможности выращивания их на свом участке.

Колеус

Хорошо знакомый многим комнатный цветок, и мало кто знает, что культивируются сорта, которые успешно произрастают на открытой почве. Существуют колеусы-многолетники высотой около 1 метра, которые служат настоящим украшением дачного участка. Что касается цветовых вариаций листьев колеуса, то их существует великое множество – красные, ярко-жёлтые, даже сиреневые. Кроме интересных расцветок, колеусы примечательны необычной формой листовых пластинок.

Вербейник

В озеленении участка наиболее заметные результаты показывает вербейник монетчатый. Его небольшие круглые листочки, сомкнутые вместе, выглядят, словно плотный ковёр высотой около 50 миллиметров. Для получения такого декоративного покрытия вербейник необходимо высаживать на хорошо освещаемой площади. Отмечается, что монетчатый вербейник плохо переносит засушливые дни и нуждается в обильном поливе.

Каладиум

Подобно колеусу нередко выращивается в качестве комнатного растения, но и на открытых территориях чувствует себя прекрасно. Единственный из декоративно лиственных представителей флоры с, по-настоящему, широким разнообразием расцветок и формы листьев. Вегетация каладиума длится с конца мая до середины сентября. Как только заметите, что растение начало сбрасывать листву – убирайте его на зимнее хранение и весной высаживайте заново.

Хоста

Пожалуй, самое неприхотливое растение из декоративно лиственных, способное произрастать в тени. Существует множество сортов хосты. Встречают растения высотой более 1 метра, но в продаже можно найти и карликовые разновидности. Листья хосты с заострёнными концами, зеленоватые в центре и густо белые по краю листовой пластины. Цветёт хоста небольшими белыми или едва голубоватыми цветками.

Используйте перечисленную растительность в озеленении, и результатом станет отличный вид вашего земельного участка.