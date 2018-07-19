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Какую траву выбрать для газона

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
le-park.com
Газоны подразделяются на - декоративные и специального назначения. Для декоративных вариантов подойдут луговые цветочные составы, для специальных –

Выбор травы для идеального газонного покрытия зависит от многих факторов. Первым по значимости является вид газона. Не секрет, что декоративные травы резко отличаются, скажем, от тех, которыми засеваются спортивные площадки. Эта растительность чрезвычайно красива, но совершенно не переносит механических воздействий.

Оптимальными травами, подходящими для декоративных газонных покрытий в средней полосе России, являются мятлик и овсяница. Данные растения всходят равномерно и формируют пышный травянистый ковёр изумрудного цвета. Что крайне важно, мятликовый газон не очень требователен к уходу. Конечно, ухаживать за этой травой необходимо, но не нужно прибегать к каким-то особым методам – обычных полива и стрижки вполне достаточно.

Одним из видов декоративных газонов является луговой. Специфика этого покрытия определяет более сложный состав растительности. Для создания аналога природного луга на приусадебном участке используются следующие травы:

  • Ползучий клевер;
  • Вербейник;
  • Азорелла;
  • Многолетняя маргаритка.

Перечисленные растения хорошо уживаются друг с другом и не конкурируют между собой за среду обитания. Поэтому при высадке их можно чередовать. В результате получится красивое покрытие, состоящее из лугового разнотравья и выглядящее, словно настоящий луг.

Трава для специальных газонов

Не все газонные покрытия играют декоративную роль. Некоторые газоны исполняют специальные функции. К числу таких площадок относятся территории спортивного назначения, насыпи вдоль автомобильных дорог и железнодорожных путей, а также земельные участки, прилегающие к промышленным предприятиям. Последние обычно создаются в целях нормализации экологического фона вокруг заводов и фабрик.

Специальные газоны засеваются травами, которые обладают характеристиками, ценными для данных конкретных условий. Например, спортивные газонные покрытия состоят из растительности, устойчивой к жёстким механическим нагрузкам. На стадионах и прочих подобных объектах высеваются пастбищный райграс и красная овсяница. Первый является наиболее популярным, поскольку способен быстро восстанавливаться после повреждений. А овсяница предпочтительна, так как нетребовательна к поливу, и эксплуатационным службам стадионов не приходится затрачивать большие усилия для поддержания нормального состояния футбольных и иных спортивных газонов.

Экологические газоны, призванные нормализовать состояние окружающей среды вокруг промышленных предприятий и вдоль транспортных магистралей, обычно засеваются растениями, так называемого, срединного яруса, стебли которых достигают в высоту 50 сантиметров. Такая высокая растительность хорошо поглощает вредные вещества из атмосферы и предотвращает их распространение за пределы защитной зоны, примыкающей к заводу или объекту транспортной инфраструктуры. Широко распространёнными растениями срединного яруса являются полевица, белый клевер, лядвенец.
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