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Плодородный грунт для приусадебного участка

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
spectehnika24.su
В том случае, если после улучшения плодородных качеств почвы поднять урожайность существенно не получается, следует обратить внимание на возможность частичной

Садоводы и огородники прибегают к различным способам улучшения плодородных качеств почвы на своих дачах и приусадебных участках. В ход идёт удобрение органическими и минеральными удобрениями, обеспечение оптимального кислотно-щелочного баланса и иные методы. В том случае, если после проведения подобных мероприятий поднять урожайность существенно не получается, следует обратить внимание на возможность частичной замены «родной» земли специальным плодородным грунтом.

Посадочные ямы

Для того чтобы заменить естественный грунт привозным материалом, не нужно снимать буквально весь верхний почвенный слой. Достаточно приготовить посадочные ямы в тех местах земельного участка, где предполагается размещение деревьев и кустарников. Такой подход, во-первых, сокращает длительность работ, и, во-вторых, снижает расходы на покупку плодородного грунта.

Важной задачей при выборе такого способа использования привозной почвы является правильное размещение посадочных ям. От их расположения зависит общее ландшафтное решение. Данную работу нужно выполнять ответственно, поскольку при неверном размещении посадочных ям ситуацию исправить очень трудно. Если помидоры с огурцами или ягодные кусты ещё можно пересадить в другой уголок дачи, то деревья уже просто так не перенесёшь. Они могут просто-напросто погибнуть.

Посадочные ямы отрываются, как правило, вручную, но в ряде случаев применяется землеройная спецтехника.

Расход плодородного грунта

Расход плодородного грунта зависит от выбранного способа внесения, от вида и возраста высаживаемых на нем культур. Относительно площади можно сказать, что её значение зависит от габаритных размеров приземлённой части конкретных зелёных насаждений. А вот толщина вносимого плодородного слоя для разных категорий растительности является одинаковой:

  • газон – минимум 100 мм;
  • многолетняя трава – от 150 до 170 мм;
  • кустарники – от 150 до 200 мм;
  • деревья – от 250 до 300 мм.

При выполнении этих требований зелёные насаждения хорошо приживутся, и в течение всего вегетативного сезона будут выглядеть здоровыми и сильными. А агрокультуры порадуют высокой урожайностью.

Внесение плодородного грунта в посадочные ямы

Существует два основных метода внесения плодородной земли в посадочные ямы. Прежде всего, она может вноситься вручную. Для этого используются самые обычные садовые инструменты, например, лопаты. На конкретное место от общей кучи грунт доставляется садовой тачкой.

При заполнении плодородным грунтом углублений на большой площади целесообразно использовать спецтехнику, к примеру, бульдозер или грейдер. Благодаря широкому выбору современной специализированной техники можно подобрать оборудование для решения любой задачи.

В любом случае, внесение плодородного грунта обеспечит улучшение плодородных свойств земли на даче или приусадебном участке, в фермерском хозяйстве или городском саду.
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