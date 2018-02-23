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Критерии выбора входной металлической двери

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Автор: Алексей Морозов
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Фото:
pixabay.com
Сегодня вход практически в каждую квартиру заставлен металлической дверью.

Сегодня вход практически в каждую квартиру заставлен металлической дверью. Её охранная основа - это наличие наружного металлического листа на полотне двери, его роль - защита замков и конструкции, наличие внутреннего металлического листа необязательно, ведь, если у взломщика уже есть доступ к замку, то внутренний лист ему не преграда. Толщина наружного металлического листа должна быть не менее 3 мм, и он должен быть не холоднокатаный, а горячекатаный. Почему? Потому что сам процесс изготовления влияет на физические характеристики. Холоднокатаным методом металлическую мелкозернистую кашу раскатывают на плоскости большим катком, после остывания она идёт на металлопрокат, а горячекатаным методом выливают не кашу, а металлическую жидкость, после остывания сталь закаляют, минимальная толщина такого листа составляет 3 мм, он более пластичен и прочен, чем предыдущий, потому и время на высверливание замка у взломщика уйдёт гораздо больше, и не факт, что он вообще до него доберётся. Поэтому выбирая металлические двери от компании ООО «СМК», важно учитывать все характеристики.

Большое внимание нужно уделить выбору комплектации двери. Основным замком считается сувальдный, он имеет массивные ригели (сувальды), которые при закрывании входят в отверстие рамы и плотно удерживают дверь в закрытом положении. Все замки классифицированы по классам, четвёртый - высший класс замков, стоит при выборе двери поинтересоваться у консультанта, какого класса замок установлен на данном изделии. Обычно такие замки защищают противовысверливаемой (марганцовой, из высоколегированной стали) пластиной, не на всех замках производители устанавливают эту защиту. Если она не входит в стандартную комплектацию, то её рекомендовано поставить дополнительно.

Нижний замок имеет иную конфигурацию, он оснащён язычком и отверстием под ручку. Некоторые замки такого назначения имеют ригели, а чаще секрет (сердцевину) ставят самостоятельно, учитывая толщину полотна двери. Секреты бывают английские и лазерные, по качеству и времени эксплуатации лучше лазерные. Защищают такие замки броненакладками, они бывают разных цветов и производителей, но все они сделаны из высоколегированной стали. Эта деталь дополнительно ставится на замок. Она выполняет функцию защиты от высверливания и выбивания. Часто взломщики льют в отверстие замка соляную кислоту, а затем с помощью молотка и отвёртки выбивают секрет. От кислоты металлический корпус секрета рассыпется, и взломщик с лёгкостью сможет взломать замок. Вот почему, как было отмечено, ранее именно верхний замок основной. А если будет стоять броненакладка, то доступ к замку будет невозможен. В таком случае дверь просто заблокируется ригелями этого замка. хозяевам придётся обратиться в службу по экстренным открываниям дверей, но, согласитесь, это меньший ущерб, чем тот, что мог бы быть, а главное, что бронированная дверь свою функцию защиты выполнила. Стоит обратить внимание на отделку, поинтересоваться сроком службы той или иной отделки. При выборе ручки лучше обратить своё внимание не на полую внутри, а на цельнолитую, чем выше степень гальваники, тем больше ручка прослужит в первозданном виде.
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