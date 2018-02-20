Характеристики и область применения электросварных труб

Электросварные трубы – востребованная категория продукции в промышленных и производственных отраслях. Ключевым преимуществом изделий является доступная стоимость, обусловленная их упрощенной технологией изготовления.

Как производятся и классифицируются электросварные трубы

Базовым сырьем для производства электросварных труб служит листовой прокат или ленты. Металлическая заготовка заворачивается в специальную форму, а затем по полученному шву запечатывается в цельную конструкцию электросваркой. Современные возможности сварочного оборудования гарантируют надежность и отличную износоустойчивость получаемых изделий. Практика показывает, что по своим эксплуатационным параметрам они мало чем уступают их монолитным аналогам. Устойчивость к коррозийным процессам изделий не определяется качеством шва, а напрямую зависит от марки использованной стали. Нарушить целостность сварных изделий может только значительное механическое воздействие, перед которым не устоят и стандартные монолитные конструкции. В зависимости от характера расположения шва все трубы подразделяются на:

прямошовные;

спиралешовные.

На сайте http://beton-skomplect.ru/armatura/truba-profilnaja/elektrosvarnyie.html прямошовная стальная электросварная труба производителем представлена в максимально обширном сортаменте. Эти изделия считаются наиболее прочными, что обеспечивается высоким качеством шва. Прямошовные электросварные трубы профессионалы рекомендуют монтировать в системы, к которым предъявляются повышенные требования безопасности.

Области применения электросварных труб

Сварные трубы – изделия, способные выдерживать показатели высокого давления и значительные температурные показатели транспортируемой среды. Поэтому их применение возможно как для прокладки магистральных, так и для локальных инженерных коммуникаций. Электросварные изделия востребованы при обустройстве газо- и нефтепроводов, сооружении отопительных и водопроводных систем любого масштаба.



Высокая прочность сварных труб позволяет использовать их для создания металлоконструкций нестандартной формы и объема. Изделия применяют для сооружения ограждений, опорных рам, мостовых элементов и т. д. Каждая партия электросварных труб, используемая в строительных и промышленных секторах, подвергается жесткому тестированию в критических условиях. Это гарантирует надежность их эксплуатации на протяжении продолжительного периода.

Статья подготовлена компанией "СтройКомплект".