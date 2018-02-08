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» » » » Пневматический гайковерт – эффективный аппарат для работ с резьбовыми соединениями

Пневматический гайковерт – эффективный аппарат для работ с резьбовыми соединениями

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54
Автор: Алексей Морозов
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Фото:
promsp.ru
Как выбрать пневматический гайковерт и где используется оборудование. Как работает ручной пневмогайковерт?

Скорость и качество резьбовых соединений зависят от мощности и точности применяемого оборудования. Ручной пневматический гайковерт признан лучшим в этой сфере многими строителями, механиками и сборщиками. Инструмент имеет компактные размеры. Это гарантирует его мобильность и простоту применения. Он функционирует без подключения к сети и заправки топливом, что исключает риск искрообразования. Поэтому в условиях с повышенной пожарной опасностью оборудование является незаменимым.

Пневмогайковерты выпускаются в нескольких модификациях. Выбирать их нужно с учетом различных эксплуатационных характеристик.

Пневматический гайковерт: плюсы применения

Ручной пневмогайковерт функционирует на основании сжатого воздуха. Поставляет его компрессор, предусмотренный в конструкции. Современные модели дополнительно оснащаются ударными механизмами. Это обеспечивает простоту закручивания и раскручивания болтов, гаек и других элементов, в том числе покрытых ржавчиной. Поступательные движения инструмента препятствуют срыву граней.

В процессе закручивания деталей максимальная сила прилагается на последний удар. Благодаря такому принципу действия исключается риск ослабления или раскручивания. Пневматический гайковерт имеет ряд преимуществ по сравнению с механическими и электрическими аналогами. К их числу можно отнести высокую мощность, надежность, износоустойчивость, универсальность, эффективность, точность, моментальный пуск и безопасность.

Выбор ручного пневматического гайковерта

При покупке оборудования нужно обращать внимание на несколько моментов:

  • Наличие ударного механизма. Это небольшое дополнение существенно увеличивает производительность труда. С ним временные затраты на совершение одного закручивания сокращаются до 5 секунд. Его применение актуально при работе с крупными узлами. Безударные аналоги обладают высокой точностью. Они подходят для маленьких креплений, требующих соблюдения определенных усилий.
  • Скорость вращения. На высоких оборотах увеличиваются скорость и производительность. Современные модели имеют показатели до 8 000 об/мин. Использовать их рекомендуется профессионалам. Малейшие ошибки могут стать причиной срыва резьбы.
  • Крутящий момент. Этот параметр у разных устройств варьируется от 30 до 4068 Нм. Более мощные модели подходят для затяжки крупных крепежей, а маломощные – небольших.

Здесь перечислены основные параметры выбора. Существуют и другие – размер шпинделя (определяет допустимый диаметр резьбы), вес и дизайн, качество корпуса, производитель и прочие.
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