Правила выбора надежной входной металлической двери

К сожалению, на сегодняшний день квартирные кражи стали обыденностью. Для того чтобы максимально обезопасить свое жилище нужно предпринимать все больше мер. И в таких мероприятиях немаловажную роль играет установка входной металлической двери.

Прежде чем купить металлическую дверь необходимо определиться: для чего она устанавливается, какие функции она будет выполнять, а, следовательно, и какой она должна быть.

Одним из распространенных вариантов является вариант двери «железный щит». Конструкция такой двери представляет собой обычный лист метала, который приварен к «скелету», обеспечивающему жесткость всей конструкции. Цена такой двери минимальна, но для городских квартир это не самый удачный вариант.

Из-за того что метал быстро остывает и нагревается, то дверь такой конструкции не защитит от жары или холода, она закрывается с грохотом, что доставляет неудобство как хозяевам жилища, так и соседям. Ну а самый главный минус заключается в легкости взлома такой двери, так как установить в такую дверь высокотехнологичные замки не удастся.

При изготовлении хорошей металлической двери для заполнения полости внутри применяют синтетические наполнители, которые способны обеспечить необходимую тепло- и звукоизоляцию. Особое внимание при выборе железной двери нужно уделить сложности и качеству замков встроенных в дверь. Не стесняйтесь задавать вопросы, по этому поводу, специалистам.

Металлическая дверь по своим защитным свойствам может быть: «прочной» и «бронированной», то есть пуленепробиваемой. За счет применения декоративных покрытий, качественной покраски, применения панелей из древесины такая дверь будет достаточно элегантно.

Также нужно установить систему наблюдения. Можно остановить выбор на обычном глазке, а можно подобрать и видеосистему с набором дополнительных опций. Помните, что дверь не должна оставаться без системы наблюдения.

После выбора входной металлической двери, естественно ее нужно правильно установить. Характеристиками правильной установки металлической двери является – отсутствие между косяком и дверью, бесшумность, плавное закрывание и открывание двери.

Хорошие фирмы специализирующиеся на производстве и установке дверей предоставляют гарантию, как на саму металлическую дверь, так и на ее установку, а также предоставляют послепродажное обслуживание.