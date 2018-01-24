Александр Рассудов о стабилизации спроса на строительные товары и услуги

На сегодняшний день необходимость стабилизации спроса на строительную продукцию и услуги обусловлена во многом тем, что именно эта отрасль считается одной из наиболее важнейшей для развития отечественной экономики. Стоит отметить, что направление включает в себя не только коммерческую деятельность, но и обустройство современных городов объектами промышленного назначения, комплексами жилой недвижимости, и качественными дорожными покрытиями. Сложившуюся ситуацию прокомментировал депутат Рассудов Александр Николаевич:

– Если анализировать то, что сейчас происходит в строительной отрасли, то можно сказать, что в каждом из направлений развития существуют объективные причины объяснения спада темпов строительства. Самыми значимыми факторами является инфляция, а также немалый отток иностранных инвестиций не реализацию не приоритетных проектов.

Нельзя забывать и о том, что для комплексного анализа обстановки, необходимо брать в учет также и платежеспособность граждан. До сих пор, к сожалению, уровень дохода граждан не всегда способен обеспечить им достойный уровень жизни, не говоря уже о приобретении недвижимости. Бюджетное строительство, конечно же, нуждается в финансировании, это было и есть актуальным явлением. А вот если говорить об объектах премиального класса, то здесь ситуации несколько лучше, так как данное направление привлекательно и активно рассматривается обеспеченными россиянами как инвестиции.

Индивидуальное жилое строительство при этом сокращается не так значительно – дома премиум класса продолжают рассматриваться, как инвестиции. В то же время элитное многоэтажное жилье обнаруживает тенденцию к снижению.

Та же тенденция характерна и для сферы реализации административно-общественных проектов с целью уменьшения потребности в помещениях торгово-развлекательных комплексов.

Кроме того, последние два года именно этот вид деятельности занимает лидирующие позиции в строительном секторе, отмечает Александр Рассудов:

– Как известно, кадровая политика любой из отраслей является важнейшим фактором развития. К счастью, согласно статистическим данным, количество работающих с каждым годом остается практически на одном и том же уровне. Также, стабильность наблюдается и в объемах капиталовложений в проекты. Соответственно, именно под таким углом необходимо рассматривать ситуацию, чтобы в будущем говорить об увеличении объектов, которые сдаются в эксплуатацию.

Отрицательная динамика имела место быть в конце 2014 года, но уже в скором времени она начала улучшаться, и уже в 2015 можно было отметить рост резервных капиталов. Это явление объяснимо стремительным увеличением наценки на объекты строительства. В последнее время в эксплуатацию сдаются объекты премиум класса, которые предназначаются для людей с высоким уровнем дохода. Из этого можно сделать вывод, что, как правило, в процессе реализации таких проектов используются дорогие материалы и сырье. Сейчас крайне необходимо ориентироваться на основных потребителей продукции строительной индустрии. Ними выступают обычные покупатели недвижимости, для которых по большей мере важен итоговый результат. В силу конкуренции, успеха в данном направлении могут добиться преимущественно крупные застройщики. Сооружение высотных многоэтажек, рассчитанных на большое количество квартир приносит достаточно неплохую прибыль. Кроме того, с каждым днем повышается спрос на малоэтажное строительство в сельской местности и коттеджных поселках.

В любом из регионов нашего государства выгодно начинать предпринимательскую деятельность, которая направлена на оказание строительных услуг населению. Это и возведение объектов «под ключ», и строительство гаражей, банных комплексов и т.д. Ориентированность на эту сферу предоставит возможность увеличить и удовлетворить в полной мере спрос на граждан на услуги, но только при условии разумного соотношения цена-качество, - рассказал Александр Рассудов.