ента новостей

08:28
Молодежный трамвай
00:04
Бросок Реддинга принёс «Баварии» победу над «Зенитом»
21:34
Зимняя Олимпиада – без Столбовой, Степановой, Белова и Калинина
15:31
Выставка графики «Миг между прошлым и будущим»
15:17
Введение в школах должности завуча по безопасности
12:14
На развязке КАД с автодорогой «Кола» полностью перекроют 2 съезда
11:42
В Московском районе обнаружена убитая пенсионерка
11:27
В Петербурге задержан
11:15
Наблюдательный совет Корабелки высоко оценил результаты деятельности вуза
11:10
Депутаты Госдумы три с половиной года потворствую «бомбилам» из интернет-агрегаторов
07:42
Рост промышленности
20:02
Результативный Регин помог «Йокериту» победить в Уфе
16:19
ККИ против нелегалов: война без шанса на победу
14:53
Проект реконструкции объектов на набережных Мойки
14:46
Волонтеры Победы почтут память погибших ленинградцев в Парке Победы
12:34
На Московском шоссе пассажирский автобус вылетел в кювет
12:15
«ПетербургГаз» предостерегает горожан от действий мошенников
10:30
Во Фрунзенском районе ночью выгорела трехкомнатная квартира
10:18
Концерт посвящённый дню полного освобождения Ленинграда от блокады
10:02
Разбойники унесли 5 миллионов рублей из квартиры в Приморском районе
07:08
Прокуратура взаимодействует с населением
23:03
Победа над СКА не гарантирует московскому «Динамо» выход в плей-офф
21:07
Баскетбольный ЦСКА победил «Нижний Новгород», но не забил сотню
17:35
Как Петербург отметит Татьянин день
16:29
Ледовый каток в МЕГА ПАРКЕ
16:22
В Кировском районе прикрыт очередной бордель
16:19
В Выборгском районе задержан автоугонщик
07:07
Застройщики ищут новые пути
20:55
«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» в Единой Лиге ВТБ
15:31
Дольщики и пайщики продержались на зимнем митинге 6 часов
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » » Александр Рассудов о стабилизации спроса на строительные товары и услуги

Александр Рассудов о стабилизации спроса на строительные товары и услуги

0
44
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
s019.radikal.ru
На сегодняшний день необходимость стабилизации спроса на строительную продукцию и услуги обусловлена во многом тем, что именно эта отрасль считается одной из

На сегодняшний день необходимость стабилизации спроса на строительную продукцию и услуги обусловлена во многом тем, что именно эта отрасль считается одной из наиболее важнейшей для развития отечественной экономики. Стоит отметить, что направление включает в себя не только коммерческую деятельность, но и обустройство современных городов объектами промышленного назначения, комплексами жилой недвижимости, и качественными дорожными покрытиями. Сложившуюся ситуацию прокомментировал депутат Рассудов Александр Николаевич:

– Если анализировать то, что сейчас происходит в строительной отрасли, то можно сказать, что в каждом из направлений развития существуют объективные причины объяснения спада темпов строительства. Самыми значимыми факторами является инфляция, а также немалый отток иностранных инвестиций не реализацию не приоритетных проектов.

Нельзя забывать и о том, что для комплексного анализа обстановки, необходимо брать в учет также и платежеспособность граждан. До сих пор, к сожалению, уровень дохода граждан не всегда способен обеспечить им достойный уровень жизни, не говоря уже о приобретении недвижимости. Бюджетное строительство, конечно же, нуждается в финансировании, это было и есть актуальным явлением. А вот если говорить об объектах премиального класса, то здесь ситуации несколько лучше, так как данное направление привлекательно и активно рассматривается обеспеченными россиянами как инвестиции.

Индивидуальное жилое строительство при этом сокращается не так значительно – дома премиум класса продолжают рассматриваться, как инвестиции. В то же время элитное многоэтажное жилье обнаруживает тенденцию к снижению.

Та же тенденция характерна и для сферы реализации административно-общественных проектов с целью уменьшения потребности в помещениях торгово-развлекательных комплексов.

Кроме того, последние два года именно этот вид деятельности занимает лидирующие позиции в строительном секторе, отмечает Александр Рассудов:

– Как известно, кадровая политика любой из отраслей является важнейшим фактором развития. К счастью, согласно статистическим данным, количество работающих с каждым годом остается практически на одном и том же уровне. Также, стабильность наблюдается и в объемах капиталовложений в проекты. Соответственно, именно под таким углом необходимо рассматривать ситуацию, чтобы в будущем говорить об увеличении объектов, которые сдаются в эксплуатацию.

Отрицательная динамика имела место быть в конце 2014 года, но уже в скором времени она начала улучшаться, и уже в 2015 можно было отметить рост резервных капиталов. Это явление объяснимо стремительным увеличением наценки на объекты строительства. В последнее время в эксплуатацию сдаются объекты премиум класса, которые предназначаются для людей с высоким уровнем дохода. Из этого можно сделать вывод, что, как правило, в процессе реализации таких проектов используются дорогие материалы и сырье. Сейчас крайне необходимо ориентироваться на основных потребителей продукции строительной индустрии. Ними выступают обычные покупатели недвижимости, для которых по большей мере важен итоговый результат. В силу конкуренции, успеха в данном направлении могут добиться преимущественно крупные застройщики. Сооружение высотных многоэтажек, рассчитанных на большое количество квартир приносит достаточно неплохую прибыль. Кроме того, с каждым днем повышается спрос на малоэтажное строительство в сельской местности и коттеджных поселках.

В любом из регионов нашего государства выгодно начинать предпринимательскую деятельность, которая направлена на оказание строительных услуг населению. Это и возведение объектов «под ключ», и строительство гаражей, банных комплексов и т.д. Ориентированность на эту сферу предоставит возможность увеличить и удовлетворить в полной мере спрос на граждан на услуги, но только при условии разумного соотношения цена-качество, - рассказал Александр Рассудов.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

20-04-2017, 08:50
Богатство депутатов
4-02-2017, 21:39
Как начать бизнес в строительстве и проектировании
19-03-2015, 09:44
10-й международный форум "Старшее поколение"
11-03-2015, 12:19
Как обстоит ситуация на строительных площадках Петербурга?
11-02-2015, 00:05
Названы лучшие города для инвестиций в недвижимость
24-12-2014, 16:55
Итоги недели ажиотажного спроса в петербургских магазинах

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
152
23-01-2018, 12:34
На Московском шоссе пассажирский автобус вылетел в кювет
0
179
19-01-2018, 13:50
Во Фрунзенском районе столкнулись 7 автомашин
0
196
18-01-2018, 11:38
В центре Петербурга иномарка сбила школьницу
0
216
16-01-2018, 11:49
В Калининском районе на пешеходном переходе сбит подросток
Наверх