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Красим стены по-новому

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
sanmarco-vernici.ru
Вы уже пробовали многие способы отделки стен в вашей квартире и хотите вновь изменить её оформление?

Вы уже пробовали многие способы отделки стен в вашей квартире и хотите вновь изменить её оформление? Попробуйте такой способ, как декоративное окрашивание краской хамелеон для стен, которую можно приобрести на sanmarco-vernici.ru.

Кроме валика и кисти, привычных для традиционной покраски инструментов, вам могут понадобиться поролоновые губки, различные шпатели, например, зубчатые, наждачная бумага, целлофановые пакеты, обычная, но скомканная бумага, кусочки ткани. Поначалу такой набор инструментария покажется странным, но в работе всё это может пойти в ход в зависимости от того, какого рисунка вы хотите добиться.

Окрашивание и создание эффектов

Одним из приёмов декорирования является создание эффекта размытых пятен. Подготовленные прогрунтованные стены покрасьте в базовый цвет. Затем возьмите смятый лоскут ткани или целлофановый пакет и другим оттенком краски беспорядочно наносите пятна, периодически сминая свой инструмент по-другому, чтобы полученные пятна не носили однотипной формы.

Для этой же цели можете использовать поролон, он даёт мягкий эффект, а также кисточку, которой можете создать эффект брызг.

На предварительно окрашенной в нужный цвет стене можно создать эффект обоев, используя для этого специальные валики с объёмными рисунками. Но подобный инструмент можно сделать самостоятельно, обмотав обычный валик тканью или опять же полиэтиленом и перетянув его в разных местах нитью. Этим вы тоже создадите беспорядочный рисунок пятен. В этом случае можно набирать на валик даже два оттенка краски, что в некоторой степени осложнит работу, но результат окажется интересный.

Более хлопотным, но вполне применимым, является окрашивание с эффектом мрамора. Есть разные способы, но для неспециалиста подойдёт следующий.

На стену в 3-4 слоя наносится краска разных цветов, после этого щёткой с жёсткой щетиной вы проходите по всей стене. Щётка под разным давлением снимает разные слои, создавая хаотичный рисунок камня. После такой обработки стена покрывается воском.

Той же жёсткой щёткой, имитируя прочёсывание, проведите по ещё не высохшей до конца краске. Такой приём позволит получить эффект льняной грубой ткани.

Используйте готовые декоративные краски

Кроме описанных приёмов, можно создать различные эффекты специальными декоративными красками. Вам понадобятся обычные инструменты, потому что эти краски сродни обычным по структуре, но имеют разные наполнители.

Так, вы можете покрасить стены краской-хамелеоном с перламутровым эффектом, при этом цвет стен будет меняться при различном освещении.

Краски с эффектом велюра преображают стену, придавая ей вид мягкой ткани, этому способствуют присутствующие в краске твёрдые частицы разного цвета.

Есть краски, в состав которых входит песок, осколки ракушек, минеральные крупицы. При помощи такой краски вы можете создать шероховатости, коралловый эффект.

Современный рынок насыщен новыми материалами, которые не требуют специальный умений, работать с ними можно самостоятельно.
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