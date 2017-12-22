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Металлические двери от компании "Сталия"

0
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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Металлическая дверь – это не просто надежная защита вашего имущества, но и важный элемент декора

Металлическая дверь – это не просто надежная защита вашего имущества, но и важный элемент декора. Компания "Сталия" в Санкт-Петербурге за годы существования зарекомендовала себя в данном сегменте рынка как ответственный изготовитель.

Эти износостойкие конструкции разрабатываются с учетом всех технических требований к различным условиям эксплуатации и поэтому могут быть установлены в жилых, коммерческих и технических помещениях разного назначения.

Если вы ищите противопожарные двери или люки от производителя, полностью соответствующие современным стандартам безопасности и имеющими современный внешний вид, то правильным выбором станет приобретение продукции от компании «Сталия».

Металлические двери для любых целей

Рассматриваемые конструкции – чрезвычайно востребованный товар. Они обеспечивают звуко- и теплоизоляцию и охраняют покой владельцев.

В интерактивном каталоге, расположенном на сайте компании, вы найдете большой выбор качественных изделий, подходящих для разных нужд:

  • Квартирные входные двери. Эти ударопрочные и простые в эксплуатации изделия по желанию заказчика могут комплектоваться антисрезами и противосъемными штырями для дополнительной защиты от взлома.
  • Противопожарные. Высококачественная сталь разной толщины, огнеупорный наполнитель и специальное покрытие позволяет противостоять распространению пламени от получаса до часа (различаются они классом огнестойкости – Ei-30 или Ei-60).
  • Технические. Данные конструкции могут изготавливаться не по стандартным размерам и формам, состоять из одной или двух створок и иметь смотровые отверстия в полотнах (противоударное стекло).

Если среди представленных моделей не нашлось подходящего варианта, соответствующего особенностям конкретного помещения, то вы можете заказать изготовление дверей по индивидуальным параметрам.

Преимущества приобретения дверных металлических конструкций от производителя

Собственное производство и работа без посредников позволяет компании «Сталия» удерживать цены на изделия на максимально низком уровне. Высокоточное оборудование и опыт штатных работников способствует оперативному выполнению поставленных задач любого уровня сложности без потери заявленного качества.

Каждый этап тщательно контролируется и проверяется на соответствие техническим требованиям и внутренним стандартам, что гарантирует сведение к нулю появления бракованных деталей на выходе с конвейера.

Технические двери, выполненные в строгом соответствии с пожеланиями заказчика, отличаются оригинальностью и повышенной защитой от индивидуальных внешних неблагоприятных факторов, присущих расположению каждого помещения. В качестве расходников применяются лучшие отечественные и зарубежные материалы.
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