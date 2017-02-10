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» » » » Заборы из плетеной сетки

Заборы из плетеной сетки

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
gefest-nn.ru
Довольно у многих сегодня есть земельные участки.  

Довольно у многих сегодня есть земельные участки. Независимо от своих размеров и назначения, каждый из них желательно оградить: как в целях обеспечения безопасности (и спокойствия владельца), как и в целях четкого разграничения между двумя близко расположенными участками. При этом, немало владельцев садов или дач стремятся реализовать подобную задачу наиболее легко и с наименьшими финансовыми потерями. Оптимальный вариант для этого - заборы из плетеной сетки-рабицы от компании "Гефест",  которая обладает всеми необходимыми преимуществами:
  • низкая стоимость. Действительно, по сравнению со многими другими видами ограждений, такой материал является, пожалуй, самым бюджетным;
  • простота доставки и использования. Такая сетка весит немного, а также не требует создания каких-либо особых условий при транспортировке. Кроме того, она обладает высокой степенью гибкости, что обеспечивает удобство ее использования. И, конечно, очень важен тот факт, что с установкой забора из этого полотна может справится даже непрофессионал. Это дополнительно удешевляет подобное ограждение, так как, в большинстве случаев,  нет необходимости нанимать специалистов для осуществления монтажа;
  • большой срок службы. Если выбирать тип сетки, покрытой защитным материалом, то такое ограждение способно прослужить столь же долго, как и более дорогое, например, выполненное из дерева. Конечно, многое зависит от выбора покупателя. Сегодня производитель предлагает сетки:
  1. обычную, “черную”, которая сделана из обычного металла и не имеет никакого покрытия. Такой материал весьма дешев, но очень быстро ржавеет, отличается низкой эстетичностью и маленьким сроком службы (3-4 года). Такой вариант хорош в качестве временного ограждения;
  2. оцинкованную. Несколько более дорогой и гораздо более долговечный вариант (срок службы - 15-20 лет);
  3. покрытую полимером. Тоже весьма “долгоиграющий” тип материала. Его дополнительное преимущество - эстетичный внешний вид, что достигается, благодаря возможно нанести полимерное соединение различных цветов.

Виды заборов из сетки-рабицы

  • Секционный - такое ограждение строится из отдельных секций, каждая из которых представляет собой каркас рамочного типа, на котором крепится сетка: с помощью сварки или болтов. Такой вариант более трудоемкий, однако, он более долговечный: наличие рамок предупреждает провисание сетчатого материала. Кроме того, такой забор смотрится более “основательно” и эстетично;

Натяжной. Этот вариант более простой, установить такое ограждение можно гораздо быстрее. Суть монтажа - в установке опорных столбов в почву на определенном расстоянии друг от другу с последующим натяжением на них сетки. Такие заборы из плетеной сетки обходятся дешевле, однако, и прослужить они способны несколько меньше.
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