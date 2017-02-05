Вентилируемые фасады зданий и их характеристики

Оптимальное решение для улучшения внешнего вида здания за относительно невысокую цену - это вентилируемые фасады зданий от компании ПромСтальКомплект. Приемлемая цена этого варианта отделки достигается за счет того, что старый вид можно практически не переделывать, если же улучшить внешний вид лицевых фасадов за счёт применения штукатурки процесс этот будет стоить дорого и займет больше времени. Кроме всего прочего, применение штукатурки требует большего мастерства и кропотливого труда.

Если применять вентилируемые фасады зданий, то можно отказаться от выравнивания основных стен, что также существенно облегчает процесс приведения в порядок лицевых сторон зданий. Несмотря на то, что их вариантов довольно много, вентилируемые фасады зданий имеют схожий принцип конструкции и сборки, а также выполняется примерно из одних и тех же типов материалов.

Принцип сооружения вентилируемых фасадов зданий состоит создания навесных внешних панелей, которые крепятся на специальной основе, и материала теплоизоляции. Теплоизоляционный слой крепится непосредственно на скрытых стенах. Между декоративной панелью и теплоизоляционным материалом располагается воздушный зазор за счет него и проходит вентиляция, а также лучше сохраняется тепло в здании за счет воздушной подушки.

Такой фасад обычно состоит из тех слоев. Первый слой — это обрешетка, она же внутренняя несущая конструкция, на нее крепятся шумо- и теплоизоляционные покрытия. Второй слой является воздушным, он и позволяет функционировать вентиляции и создает воздушную подушку для сохранения внутреннего микроклимата помещения. Третий слой наружный, он же декоративный, несет в себе эстетическую функцию и легкую защиту внутренних слоев.

Характеристики вентилируемых фасадов позволяет добиться многих эффектов. Например, в теплое время года за счет особенностей такого фасада в помещении сохраняется более или менее прохладная температура, а это значит использование кондиционеров можно свести к минимуму. В холодное же время года помещение отлично сохраняет тепло, а экономия на отоплении тоже получается довольно существенная.

Вентилируемые фасады зданий стоит сооружать, опираясь на строгие технические требования. Например, нужно в обязательном порядке между лицевыми панелями и скрытой стеной оставить такое расстояние, чтобы воздух между ними мог циркулировать свободно.

Разнообразные материалы для отделки внешних сторон стен позволяют воплощать в жизнь самые разнообразные дизайнерские идеи. Характеристики вентилируемых фасадов делает доступным почти любой отделочный материал, начиная от камня и заканчивая фиброцементными плитами.

Еще одним немаловажным плюсом в вентилируемых фасадах является тот факт, что такие конструкции очень устойчивы к появлению и размножению грибков, а также они мало подвержены гниению и коррозиям, все также благодаря тому, что есть вентилируемый промежуток, позволяющий создать неблагоприятные условия к разрастанию подобных неприятных явлений.

Если в создании такого фасада применить пожароустойчивые материалы — то здание, оборудованное таким образом, становится вообще мало подвержено ко всяческим естественным разрушительным воздействиям.

Благодаря применению вентилируемых фасадов, можно довольно серьезно изменить дизайн и внешний вид здания, потратив на это очень скромное количество времени. Это является положительным качеством в тех случаях, когда нужно быстро и просто провести ребрендинг какого-либо заведения или офиса компании. Таким способом изменения внешнего вида часто пользуются настоящие профессионалы дизайна когда требуется быстро придать новый облик помещению снаружи.