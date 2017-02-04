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» » » » Панели МДФ высокого качества по доступной цене

Панели МДФ высокого качества по доступной цене

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
tsi-plit.ru
МДФ – современный материал, производимый путем прессования древесной пыли в вакууме

МДФ – современный материал, производимый путем прессования древесной пыли в вакууме. Изготовление древесноволокнистой плиты средней плотности происходит без добавления в ее состав вредных для человека смол и фенола. Благодаря этому материал является абсолютно безопасным для здоровья и может быть использован в отделке жилых помещений.

Купить МДФ оптом и в розницу можно в компании «ТехСтройИнвест» по самым выгодным ценам, выбрав необходимый вариант из представленного ассортимента: http://tsi-plit.ru/mdf/.

Сфера применения и преимущества МДФ

Специальная технология производства, исключающая добавление в состав МДФ вредных веществ, наделяет этот материал повышенными эксплуатационными характеристиками. Плиты высокой стойкостью к воздействию влаги, прочностью и идеальной поверхностью. Кроме того МДФ обладает массой преимуществ, которые выгодно отличают его среди других альтернативных материалов:

  • легко подвергается обработке;
  • абсолютно экологичный;
  • обладает высокими звукоизоляционными качествами;
  • устойчив к появлению грибков и других вредителей;
  • полное отсутствие внешних и внутренних дефектов.

Все это привело к тому, что данный материал получил широкое распространение и активно используется во многих сферах. МДФ применяется:

  • при отделке внутренних помещений;
  • в производстве межкомнатных дверей;
  • в изготовлении мебели;
  • при создании стендов и щитов для рекламы;
  • при отделке лоджий и другом.

Выгодные цены от производителя

Компания «ТехСтройИнвест» предлагает МДФ панели высокого, европейского качества по самым выгодным ценам, начиная от 110 рублей за квадратный метр. Приобретая продукцию у данного производителя можно быть уверенным в ее надежности и долговечности, ведь древесноволокнистые плиты средней плотности производятся компанией в соответствии с современными нормами и стандартами качества. В ассортименте «ТехСтройИнвест» присутствует МДФ первого и второго сорта, поэтому каждый сможет подобрать необходимый вариант материала, исходя из своих финансовых возможностей.

Компания производит как оптовые, так и розничные продажи, предоставляя своим клиентам одинаково выгодные условия. Для постоянных клиентов присутствует возможность отсрочки платежа и специальные предложения в виде скидок. Доступные цены, качественная продукция и оперативная доставка по Москве – все это преимущества работы с передовым поставщиком древесных материалов.
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