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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Двери » Металлические двери – качество превыше всего

Металлические двери – качество превыше всего

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Стоит отметить, что входная дверь обеспечивает безопасность дома от незаконного проникновения.

Отметим, что входная дверь обеспечивает ваше жилище от незаконного проникновения. Именно поэтому к ее выбору необходимо подойти очень внимательно. К сожалению, мало кто при выборе двери обращает внимание на качество металлической двери, которая является оптимальным вариантом для входной двери. При выборе дверей стоит обратить внимание не только на их прочность, но и внешний вид. Дверь не только защищает дом от посягательства злоумышленников, но и выступает в роли окраса входа.

На что стоит обратить внимание

На сегодняшний день на рынке есть большой выбор металлических дверей от различных производителей. Наша копания https://se-doors.ru/ одна из немногих в городе, которая может предложить для вас действительно качественную продукцию. Наши металлические двери имеют хорошую прочностью и эстетичным внешним видом. Качество металлических дверей нашего производства находится на бесспорно высоком уровне.
При выборе металлических дверей, конечно, если вы хотите выбрать действительно качественную продукцию, необходимо обратить внимание на некоторые особенности этих конструкций. Для этого нужно знать основные конструктивные элементы дверей. Итак, с чего же состоят металлические двери:
• дверная коробка;
• дверное полотно;
• замковая система.
Именно от качества этих элементов будет зависеть надежность и эстетичный внешний вид всей конструкции.

Конструктивные элементы металлических дверей

Наша компания изготавливает металлические двери исключительно из качественного материала, который и обеспечивает их надежностью и прочность. При выборе дверей особое внимание стоит уделить дверному полотну. Для изготовления качественных дверей используется исключительно легированная сталь, которая обладает хорошими эксплуатационными свойствами. Что касается самого полотна, то особое внимание стоит уделить его конструкции.
Металлические двери состоят из рамы, которая в процессе производства оббивается листами металла. Для обеспечения надежности конструкции в раме мы устанавливаем ребра жесткости, которые делают двери более прочными и устойчивыми к механическому воздействию. В пустоты дверного полотна укладывается тепло- и звукоизоляционный материал. Также конструкция подвергается специальной обработке, которая повышает устойчивость дверей к высоким температурам, возникающих во время пожара.
Рама обшивается железными листами определенной толщины. При этом они должны быть цельными, что позволяет сберечь прочность конструкции и ее эстетичный вид. Замковая система и завесы должны быть надежно спрятаны в конструкции, что позволит защитить их от взлома. Именно этим требованиям отвечает наша продукция, которая и признана качественной.

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