Строительство бани из дерева

Баня из оцилиндрованного или профилированного бруса под ключ – это мечта любого домовладельца, который решил устроить свою жизнь за городом. Конечно, для бани можно выбрать и какой-либо другой материал, но уже давно доказано, что самые лучшие бани получаются именно из дерева. Какие качества и преимущества имеет древесина, и как из неё построить великолепную баньку на зависть всем друзьям и соседям – об этом мы расскажем в этой статье.

Итак, любой человек, предпочитающий активный отдых у себя на даче или в коттедже за городом, имеет на участке шашлычницу, беседку, свой огород, сад, небольшой бассейн и хорошую баню, где можно попариться и отдохнуть, провести вечер в хорошей компании с друзьями, родными и близкими. Особенно хорошо принимать баню вечером, после очень трудного рабочего дня, когда уже почти нету никаких сил, когда хочется отдохнуть от всей суматохи и шума, попариться, а друзья, родные или близкие люди помогут составить компанию, не даром люди говорят: «Хороший пар не только тонус телу придаёт, но и настроение поднимает». А после бани можно продолжить отдых за игрой в бильярд или у камина с горячей кружечкой чёрного чая и дружной беседой с друзьями. Но для всего этого баню сначала надо построить, а перед тем как построить – спроектировать.

Итак, перед постройкой бани заказчик должен определиться - из каких материалов будет строиться его будущая баня. Самым лучшим материалом для строительства тёплой, долговечной и надёжной бани является, как уже говорилось выше, оцилиндрованный или профилированный брус. Он отличается от других материалов тем, что прост в обработке и по-своему красив, так как дерево от природы имеет свой неповторимый рисунок.

Баня, изготовленная из натуральных древесных материалов (сосна, ольха, осина), должна быть достаточно большой, просторной и иметь мощный котёл для создания и поддержания температуры в парной. При постройке настоящей русской бани “под ключ” необходимо учитывать несколько очень важных факторов, которые в последующем повлияют на качество и количество пара в парной, и обязательно надо знать какую вместимость бани вы хотите. В первую очередь вы должны иметь свой проект постройки бани или сделать его на заказ у одной из фирм занимающихся постройкой “бани под ключ”. Сегодня на рынке известно очень много компаний занимающихся постройкой “знаменитой русской бани под ключ“, они предоставят вам большой спектр своих услуг, высокое качество обслуживания, помогут и ответят на все волнующие вас вопросы в постройке. Фирмы , занимающиеся постройкой бани из оцилиндрованного или профилированного бруса могут предложить вам как стандартные проекты бани, так и сделать на заказ любой проект на ваш вкус.

Перед постройкой бани рабочие выезжают на место её возведения и с хозяином выбирают наиболее выгодное для бани местоположение. Специалисты помогут вам так же определиться и с вместимостью бани: размер предбанника, душевой и парной комнат. При наличии места на участке рабочие могут предложить вам возвести небольшую комнату отдыха отдельно от входа в баню с парной. По желанию заказчика можно сделать небольшую барную стойку с игровым столом под крышей бани. В общем, это всё обговаривается индивидуально, но помните – лучше все эти дополнения сделать сразу в момент строительства (то есть внести в план заранее), чем потом достраивать постепенно год от года. Естественно, это всё будет стоить дополнительных денег, но поверьте – это того стоит.

Для строительства бани необходимы оцилиндрованные брёвна, лучше если они будут заготовлены зимой, так как дерево в этот момент содержит в себе очень малое количество влаги и жидкой смолы: древесина становится более податливой в обработке, при высыхании не образуется трещин, меньше подвержена гниению. Впрочем, компания, которой вы поручите поставку древесины, эти заботы берёт на себя. Для защиты бруса от гниения и увеличения максимального срока службы бани необходимо сделать опалубку, и залить цементный раствор. Это поможет бане сохранить первоначальную форму и не даст осесть весной, когда снег тает, везде вода, а почва мягкая.

Главное достоинство деревянной бани то, что дерево является от природы лечебным материалом и обладает лечебными свойствами. Это материал, который хорошо поддаётся обработке, долговечный, отлично держит тепло, имеет свой неповторимый запах и играет немало важную эстетическую роль. Для увеличения эффективного срока службы деревянные бани покрывают разными пропитками, лаками, водоотталкивающими грунтовками или эмульсионными красками, которые даже не испортят вид, а подчеркнут структуру и рисунок профилированного бруса и обязательно используют пропитки, которые препятствуют возгоранию деревянного бруса. На бетонном основании бани укладываем листы рубероида, делаем предварительный каркас, по которому возводим будущее строение. Для более лучшего и достаточно длительного сохранения тепла в бане необходимо произвести утепление: дверных проёмов, крыши, стен и пола различными видами утеплителей.

После утепления можно приступать наконец к внутренней отделке деревянной бани. Материалов для отделки существует очень много, но самым хорошим и износостойким из всех является евровагонка. Это породы лиственных и хвойных деревьев: осина, сосна, берёза и т.д., лиственные породы имеют преимущество перед хвойными, так как не выделяют смол при нагреве. В самую последнюю очередь производят установку котла в парной.

Соблюдая все нормативные документы и правила возведения “бани под ключ” мы получим долговечное строение, которое будет иметь длительный срок эксплуатации, и радовать хозяев, родных и близких, и будет прибавлять им здоровья и жизненных сил.