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» » » » Строительная опалубка: разновидности и секреты правильного выбора

Строительная опалубка: разновидности и секреты правильного выбора

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
stroy-res.ru
Бетонные конструкции любой сложности невозможно возвести без опалубки. Что собой представляет конструкция, разновидности и правила выбора.

При выполнении строительных работ, связанных с возведением бетонных конструкций, неотъемлемой составляющей является опалубка. Это готовые решения, позволяющие создавать форму и геометрические очертания объектов. Они имеют удобную сборную конструкцию, обеспечивающую простоту транспортировки и монтажа. Купить строительное оборудование в Санкт-Петербурге предлагает компания «Строительные Ресурсы».

Разновидности строительной опалубки

Существует несколько видов опалубки для проведения строительных работ. К числу наиболее распространенных относятся:

  • Опалубка перекрытий. Эти конструкции состоят из стоек, балок, треног. Первые бывают объемными и телескопическими. Выбор зависит от высоты.
  • Объемные стойки применяются при работах на расстоянии 0,5-2,5 метров. Телескопические конструкции позволяют осуществлять строительство на высоте 3-5 метров.
  • Стеновая опалубка. Применяется для возведения прямых монолитных конструкций. Она бывает стальной или алюминиевой.
  • Опалубка колонн. Конструкции создаются на основании угловых либо универсальных щитов. Их высота достигает трех метров.

Предлагается опалубка в большом ассортименте, что позволяет застройщикам подобрать и купить идеальное решение с учетом индивидуальных потребностей.

Особенности выбора строительной опалубки

От грамотности выбора конструкции будут зависеть и безопасность проведения работ, и качество возводимых элементов. Специалисты компании «Строительные Ресурсы» предлагают несъемные конструкции для малоэтажного строительства. Съемная опалубка является отличным решением для возведения многоэтажных зданий. Существуют и другие критерии выбора – уровень устойчивости к нагрузкам и высота. Здесь все зависит от требований определенного объекта.

К качеству предъявляются высокие требования. Ее комплектующие должны иметь гладкие поверхности, достаточную прочность и устойчивость к деформациям, спокойно переносить негативное воздействие повышенной влажности. При нарушении этих требований существует риск искажения геометрии, неправильного застывания бетона и прочих неприятностей.

Компания «Строительные Ресурсы», сотрудничающая с мелкими, средними и крупными застройщиками, гарантирует высокое качество опалубки, соответствующее ГОСТам и другим нормативным документам. Ознакомиться с ее ассортиментом можно на официальном сайте.
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