Аренда опалубки стен, колонн и перекрытий от компании «Блок-Монолит Инвест»

Одним из основных направлений деятельности ООО «Блок-Монолит Инвест» является аренда опалубки стен, колонн и перекрытий, которые применяются для строительства жилых, коммерческих и промышленных объектов. Компания предлагает высококачественную продукцию от ведущих производителей. Опалубочные конструкции изготавливаются из надежных материалов и полностью готовы к незамедлительному использованию.

Плюсы аренды опалубочного оборудования

Уменьшение строительных расходов.

Отсутствие необходимости в хранении и самостоятельной перевозке оборудования. Кроме того, заказчику не нужно заниматься ремонтом опалубочных конструкций.

Практичность. Профессиональные опалубочные конструкции более надежны и качественны, чем изготовлены самостоятельно.

Экономичность. Аренда опалубки перекрытий, колон и стен выгодна при разовом строительстве.

Виды опалубки в аренду, предлагаемые компанией «Блок-Монолит Инвест»

В каталоге широко представлена опалубка колонн. Конструкции Geotub применяются для создания круглых колонн, легко устанавливается и демонтируется. Крамос Инженеринг подходят для заливки угловых и торцевых деталей. Doka Frameco выдерживают интенсивную эксплуатацию, используются для заливки стен. А Doka Framax заслужили репутацию универсальных рамных конструкций для возведения монолитных колонн.

Опалубка для стен Doka Frameco подходит для заливки гладких стен без наращивания опалубочной конструкции. Конструкции серии Doka Framax так же применяются для возведения идеально ровных стен. Meva Mammut используются для создания стен до 4,5 м в высоту.

Третья разновидность — опалубка перекрытий. Выпускаемые под торговой маркой Peri изделия надежны и просты в использовании, не требуют детального плана перед монтажом. Специализированные конструкции Doka Flex обеспечивают точную установку без выполнения опалубочных расчетов.

Выгоды клиентов от сотрудничества с ООО «Блок-Монолит Инвест»

Индивидуальный расчет каждого заказа — позволяет включить в комплектацию оборудования только необходимые элементы.

Скидки на аренду опалубочных конструкций на продолжительный срок.

Организация быстрой доставки в оговоренное время.

Льготные условия аренды для постоянных клиентов.

Профессиональное бесплатное консультирование по вопросам эксплуатации оборудования.

Чтобы оформить заказ на аренду опалубки стен, перекрытий и колонн, свяжитесь с менеджером компании «Блок-Монолит Инвест» по контактному телефону +7 (812) 918–86–75.