Практичный монтажный инструмент – трубогиб

Если раньше работать с прочными трубами приходилось вручную, затрачивая большое количество времени и сил, то с появлением специального инструмента – трубогиба, любые работы по изменению формы изделий стали выполняться быстро и без особых усилий.

Что представляет собой трубогиб?

Это удобный инструмент, который помогает буквально в считанные секунды менять форму металлических водогазопроводных труб. Принцип действия устройства зависит от типа привода, он бывает трех видов:

ручной – такие инструменты отличаются компактными размерами и мобильностью (имеют небольшой вес, поэтому легко переносятся), подходят для работы с трубами диаметром не более одного дюйма;

гидравлический – эти устройства имеют более крупные габариты, поэтому в линейке представлены как переносные, так и стационарные модели, позволяют сгибать трубы диаметром до 2-3 дюймов;

электрический – самые совершенные инструменты, обладающие высокой мощностью, справляются с трубами высокого диаметра, применяются для решения масштабных задач.

Если вы покупаете инструмент для себя, чтобы выполнять разовые работы, тогда выбирайте устройство ручного типа. На сайте http://promsp.ru/catalog/promyshlennyi-instrument/trubogiby/ можно ознакомиться с современными моделями ручных трубогибов.

Область применения трубогиба

Чтобы согнуть заготовку, ее нужно закрепить и прокатить между роликом и специальной оправкой. Усилий практически не потребуется (особенно, если использовать гидравлический или электрический инструмент).

Устройства применяют в слесарных мастерских, кузницах, на строительных площадках и т.д. Если нужно выполнить монтаж металлоконструкции, то трубогиб окажет неоценимую помощь и значительно ускорит процесс работ. Другие сферы применения: изготовление ограждений, мебели, машиностроение и др.

Ручные устройства работают по принципу рычага, гидравлические и электрические – по принципу пресса, повышая давление и справляясь с толстыми заготовками. Для работы в стесненных условиях удобнее использовать компактные и легкие инструменты ручного типа (например, при прокладке трубопровода).

Выбирая устройство, ориентируйтесь на диаметр труб (производитель указывает диапазон размеров, с которыми можно работать), на рабочее усилие и угол изгиба. Учитывайте вес инструмента, так, средняя масса ручного механического трубогиба составляет около 5 кг.