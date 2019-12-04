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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Компания Столетие освоила инновационную технологию быстрого и качественного строительства каркасных домов! За год построили около 1800 домов

Компания Столетие освоила инновационную технологию быстрого и качественного строительства каркасных домов! За год построили около 1800 домов

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49
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
skstoletie.ru
Компания Столетие освоила инновационную технологию быстрого и качественного строительства каркасных домов! За год построили около 1800 домов

Компания «Столетие» с успехом освоила новые технологии строительства каркасных домов. Профессионалы своего дела реализуют любые современные задумки предельно качественно и быстро. За год уже возведено 1800 частных домов! Услуги компетентных специалистов доступны на территории Ленинградской области.

Компания «Столетие» с успехом освоила новые технологии строительства каркасных домов. Профессионалы своего дела реализуют любые современные задумки предельно качественно и быстро. За год уже возведено 1800 частных домов! Услуги компетентных специалистов доступны на территории Ленинградской области.

Технология строительства каркасных домов

Полностью пригодный для проживания дом возводится в течение одного-двух месяцев. Точный срок зависит от площади строения и сложности реализуемого проекта, однако высокая скорость строительства возможна только в случае использования и полного соблюдения лучших современных технологий, а также профессионального подхода к делу.

Каркасные дома под ключ возводятся строго в определённой последовательности.

  1. Сооружение фундамента. Здесь важно принять во внимание инженерно-геологические условия: уровень грунтовых вод, прочность грунта и пр.
  2. Создание каркаса и междуэтажного перекрытия. Процесс начинается с монтажа нижней обвязки. Перекрытия обязательно должны быть звукоизолированными.
  3. Возведение крыши. Скатный вариант — оптимальный. Кровельный слой может быть из любого материала.
  4. Создание перегородок. Внутреннее пространство перегородок заполняют материалом, который защищает от шума.
  5. Проведение коммуникаций. Водонесущие коммуникации не рекомендуется прокладывать непосредственно в перекрытиях.
  6. Внутренняя отделка, для которой отлично подходит гипсокартон.

Особенности и принципы

Строительство каркасных коттеджей имеет массу особенностей и принципов. Профессионалы обязательно принимают их во внимание, иначе добиться достойного и долговечного результата не удастся. Вот основные моменты.

  • Прочный фундамент. От этого напрямую зависит устойчивость конструкции. Важно использовать бетон М300 и М350, который уплотнён при помощи особой технологии вибрирования.
  • Создание вентиляции балок нижнего этажа сквозь продухи в фундаменте, что позволяет наладить хороший воздухообмен между балками перекрытия и почвой.
  • Скрупулёзная пропитка главных элементов, которые регулярно подвергаются влиянию внешних негативных факторов.
  • Пропитка деревянных балок должна тщательно осуществляться со всех сторон. Благодаря этому удастся не допустить гниения, образования синевы и плесени.
  • Тщательное утепление, которое позволяет сохранить тепло в доме даже в сильные морозы. Обязательно ликвидируется «мостик холода».
  • С целью создания оптимальных условий для монтажа инженерных коммуникаций трубы и кабели прокладываются на этапе сооружения стен.
  • Значение имеет каждая мелочь. Экономия на пропитках для дерева, утеплителе либо крепёжных материалах может в итоге вылиться в существенные затраты на переделку. Может, например, произойти нарушение целостности каркаса, утеплитель может начать выделять вещества, представляющие опасность для здоровья и т.п.

Преимущества каркасной технологии

Каркасные дома обладают значительным количеством преимуществ. Цена — это основной плюс. Строительство одного квадратного метра каркасной постройки обойдётся на 20-35 процентов дешевле, нежели строительство дома из кирпича или бетона.

В число других преимуществ данной технологии входит следующее.

  • Процесс усадки не происходит, что позволяет приступить к отделочным работам непосредственно после строительства.
  • Высокие показатели теплопроводности постройки, что позволяет уменьшить затраты на кондиционирование летом и отопление зимой.
  • Благодаря малому весу конструкции возможна экономия на фундаменте.
  • Для строительства используются качественные и экологически безопасные материалы, которые обеспечивают оптимальный микроклимат и отличаются высокой устойчивостью к изменению влажности и температуры.

Лучшее жильё для каждого:

Компания Столетие освоила инновационную технологию быстрого и качественного строительства каркасных домов! За год построили около 1800 домов
На смену вековым традициям приходят свежие эффективные решения, благодаря которым удаётся существенно повысить технико-экономические характеристики строений. Использование инновационных технологий в строительстве загородных каркасных коттеджей — это не миф, а закономерная реальность. Результаты можно увидеть на фото, представленных на сайте компании.

Дома от компании «Столетие» — это постройки для тех, кто мечтает о тёплом, прочном и красивом жилище по приятной цене. Делая выбор в пользу такого строительства, вы получаете в пользование лучшее современное решение. Смело оформляйте заявку!

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