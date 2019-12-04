Компания Столетие освоила инновационную технологию быстрого и качественного строительства каркасных домов! За год построили около 1800 домов

Компания «Столетие» с успехом освоила новые технологии строительства каркасных домов. Профессионалы своего дела реализуют любые современные задумки предельно качественно и быстро. За год уже возведено 1800 частных домов! Услуги компетентных специалистов доступны на территории Ленинградской области.

Компания «Столетие» с успехом освоила новые технологии строительства каркасных домов. Профессионалы своего дела реализуют любые современные задумки предельно качественно и быстро. За год уже возведено 1800 частных домов! Услуги компетентных специалистов доступны на территории Ленинградской области.

Технология строительства каркасных домов

Полностью пригодный для проживания дом возводится в течение одного-двух месяцев. Точный срок зависит от площади строения и сложности реализуемого проекта, однако высокая скорость строительства возможна только в случае использования и полного соблюдения лучших современных технологий, а также профессионального подхода к делу.

Каркасные дома под ключ возводятся строго в определённой последовательности.

Сооружение фундамента. Здесь важно принять во внимание инженерно-геологические условия: уровень грунтовых вод, прочность грунта и пр. Создание каркаса и междуэтажного перекрытия. Процесс начинается с монтажа нижней обвязки. Перекрытия обязательно должны быть звукоизолированными. Возведение крыши. Скатный вариант — оптимальный. Кровельный слой может быть из любого материала. Создание перегородок. Внутреннее пространство перегородок заполняют материалом, который защищает от шума. Проведение коммуникаций. Водонесущие коммуникации не рекомендуется прокладывать непосредственно в перекрытиях. Внутренняя отделка, для которой отлично подходит гипсокартон.

Особенности и принципы

Строительство каркасных коттеджей имеет массу особенностей и принципов. Профессионалы обязательно принимают их во внимание, иначе добиться достойного и долговечного результата не удастся. Вот основные моменты.

Прочный фундамент. От этого напрямую зависит устойчивость конструкции. Важно использовать бетон М300 и М350, который уплотнён при помощи особой технологии вибрирования.

Создание вентиляции балок нижнего этажа сквозь продухи в фундаменте, что позволяет наладить хороший воздухообмен между балками перекрытия и почвой.

Скрупулёзная пропитка главных элементов, которые регулярно подвергаются влиянию внешних негативных факторов.

Пропитка деревянных балок должна тщательно осуществляться со всех сторон. Благодаря этому удастся не допустить гниения, образования синевы и плесени.

Тщательное утепление, которое позволяет сохранить тепло в доме даже в сильные морозы. Обязательно ликвидируется «мостик холода».

С целью создания оптимальных условий для монтажа инженерных коммуникаций трубы и кабели прокладываются на этапе сооружения стен.

Значение имеет каждая мелочь. Экономия на пропитках для дерева, утеплителе либо крепёжных материалах может в итоге вылиться в существенные затраты на переделку. Может, например, произойти нарушение целостности каркаса, утеплитель может начать выделять вещества, представляющие опасность для здоровья и т.п.

Преимущества каркасной технологии

Каркасные дома обладают значительным количеством преимуществ. Цена — это основной плюс. Строительство одного квадратного метра каркасной постройки обойдётся на 20-35 процентов дешевле, нежели строительство дома из кирпича или бетона.

В число других преимуществ данной технологии входит следующее.

Процесс усадки не происходит, что позволяет приступить к отделочным работам непосредственно после строительства.

Высокие показатели теплопроводности постройки, что позволяет уменьшить затраты на кондиционирование летом и отопление зимой.

Благодаря малому весу конструкции возможна экономия на фундаменте.

Для строительства используются качественные и экологически безопасные материалы, которые обеспечивают оптимальный микроклимат и отличаются высокой устойчивостью к изменению влажности и температуры.

Лучшее жильё для каждого:



На смену вековым традициям приходят свежие эффективные решения, благодаря которым удаётся существенно повысить технико-экономические характеристики строений. Использование инновационных технологий в строительстве загородных каркасных коттеджей — это не миф, а закономерная реальность. Результаты можно увидеть на фото, представленных на сайте компании.

Дома от компании «Столетие» — это постройки для тех, кто мечтает о тёплом, прочном и красивом жилище по приятной цене. Делая выбор в пользу такого строительства, вы получаете в пользование лучшее современное решение. Смело оформляйте заявку!