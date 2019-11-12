Деревянные дома и бани

Большинство людей наверняка считают самыми «здоровыми» деревянные строения и отдают предпочтение брусовым домам и баням. Такое мнение складывалось на протяжении веков человеческой истории и в современном обществе приобрело актуальность. Исходя из существующей экологической ситуации в мире, древесина является самым чистым строительным материалом, поскольку деревянный дом и баня, как живой организм — теплый, и он дышит. По крайней мере, с точки зрения микроклимата — это наиболее комфортное и уютное место проживания. Ввиду того, что дерево в экономическом плане — не слишком дорогой материал, к тому же, возобновляемый, это является еще одним весомым преимуществом в случае выбора именно древесины для постройки как дома, так и бани. К тому же, древесина, обработанная современными антипиренами, может по огнестойкости соперничать с бетонными конструкциями, что добавляет в перечень построек из дерева разные общественные и даже производственные сооружения. Помимо очевидных преимуществ брусовые дома и бани предполагают такое разнообразие объемно-планировочных решений, которое вряд ли доступно другим современным материалам.

Кроме преимуществ существуют и реальные трудности в постройке, например, бани. Мастера, который мог бы с нуля построить баню, не так-то легко найти. С деревом нужно уметь обращаться: очевидно, что не всякая древесина подойдет для бани, а тем более для внутренней обшивки. Строительство бани, особенно для русского человека — это некое таинство, обряд, потому что баню любят все. Древесина, как живой строительный материал, способна передавать энергетику человека, работающего с ней. Поэтому следует доверять такой важный и непростой процесс, как строительство дома и бани «под ключ», только специалистам высокого класса.

С точки зрения обывателя баня «под ключ» — это не только готовое помещение, в котором можно мыться, но и эстетическая составляющая быта. Именно она заставляет предвкушать момент посещения бани. Человек получает удовольствие не только от качественно сделанной работы — построенной бани, дома или же другого сооружения, но еще и от эстетической стороны. Поскольку фасад здания — это его лицо, деревянные сооружения имеют совершенно неповторимый, присущий только им вид. Даже исходя из современных веяний моды, дерево накладывает на фасад свой отпечаток, который может принимать как вид резных наличников, так и обычной рейки.

Поэтому брусовые строения, в том числе бани, в настоящее время обретают все большую популярность, вновь становясь востребованными в современном мире.