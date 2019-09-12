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Как построить каркасный дом своими руками?

0
32
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
twinstroy.ru
Одним из самых экономически выгодных, а также тёплым и прочным является каркасный дом.

Одним из самых экономически выгодных, а также тёплым и прочным является каркасный дом. Эти строения прекрасно подходят для холодного климата, а также для сейсмоопасных местностей. Возвести каркасный дом собственноручно довольно просто, а также вполне недорого. Для этого нужно лишь огромное желание, качественно разработанный план дома, довольно обычные строительные инструменты. Однако можно доверить специалистам строительство каркасного дома под ключ в СПб и получить качественное исполнение с эксклюзивным дизайном по выгодным расценкам.

Плюсы в возведении каркасного дома

Преимуществ у подобного рода строений довольно много. Основные из них следующие:
• Легкость в монтаже и довольно простая технология. Возвести строение, сможет даже человек без специального образования и навыков. Также производить постройку можно в любой сезон и поэтапно.

• Небольшая масса здания. Дома из каркаса раз в 6 легче, нежели из кирпича. Для их возведения не нужна массивная основа, что, безусловно, сократит стоимость постройки, а также продолжительность и объёмы работы.

• Большая выносливость. Прослужит дом до 100-150 лет.

• Высокие теплоизоляционные характеристики. Стены каркасного дома хорошо держат тепло.

• Экологичность. Материал для постройки не вредный для здоровья.

Важные приспособления для постройки дома своими руками

Специалисты выделяют необходимые следующие материалы и инструменты:
• Гидроизоляция.

• Материалы для кровли.

• Утеплитель.

• Антисептик для древесины.

• Доски для каркаса стен.

• Саморезы.

• Шуруповерт.

• Лобзик.

• Уголок.

• Дисковая пила.

• Рулетка.

• Ножовка.

• Бетономешалка.

• Топор.

Технология постройки основных элементов

Обычно каркасные дома возводят этажностью не более одного. Поэтому первое, что необходимо сделать, это определиться с типом фундамента. Они бывают следующие:
• Ленточный. Один из самых популярных при строении каркасного дома. Может выдержать большую масса.

• Сборный - в котором очень прочная нижняя обвязка бетоном.

• Столбчатый. Применяется довольно часто для постройки каркасных дом дачного характера.
После заливки фундамента обустраивают основные следующие элементы:
• Черновой пол из бруса размерами 150 на 100 мм между которым укладывается утеплитель. Покрывается он фанерой.

• Каркас. Для него подойдут доски от 50 до 200 мм. Вначале происходит монтаж стоек угловых, которые фиксируются при помощи уголков из стали. После возводят все остальные. На все стойки устанавливают укосины, что способствуют устойчивости. Уголки же в свою очередь скрепляют саморезами.

• Потолочные балки. Их монтаж можно производит 3 способами: вырубкой, стальными уголками и кронштейнами. Иногда сочетают несколько вариантов одновременно. Закрепляют всё саморезами.

Декорирование и утепление каркасного строения

Для внешней отделки используют имитаторы камня, бруса. Крепят их при помощи профилей из металла. Перед этим тщательно обрабатывают все поверхности антисептическим составом, а также огнеупорным. После декорирования лицевой части дома утепляют всё строение. Кладут утеплитель в отверстия между брусками, поверх раскатывают пленку с функциями пароизоляции.

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