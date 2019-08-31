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» » » Керамическая плитка: в чем ее преимущества и как правильно ее выбрать?

Керамическая плитка: в чем ее преимущества и как правильно ее выбрать?

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Что представляет собой керамическая плитка? Это отделочный материал, пользующийся у потребителей большим спросом

Что представляет собой керамическая плитка? Это отделочный материал, пользующийся у потребителей большим спросом. У него есть масса преимуществ, которые обеспечили ему лидирующие позиции в группе облицовочных покрытий для кухонных и ванных комнат. Кстати, приобрести испанскую плитку Equipe по выгодной цене можно в интернет-магазине vkplitka.ru.

Преимущества керамической плитки

Может показаться странным, но керамическая плитка прочнее, чем железобетон. Даже когда такая облицовка находится под воздействием больших нагрузок, высокая жесткость материала препятствует деформированию его поверхности.

Еще одно бесспорное преимущество керамической плитки — это высокий уровень экологической чистоты. Она противостоит воздействию всех химических веществ, за исключением плавиковой кислоты. Такая облицовка моется жидкостями, не пропускает воду и противостоит электростатическому заряду. Все это лишний раз доказывает, что керамическая плитка идеально подходит для отделки помещений.

Особенности и критерии выбора

Чтобы не ошибиться в выборе керамической плитки, разнообразие которой сегодня очень большое, необходимо запомнить ряд важных нюансов.

Выбирая керамическую плитку, следует учитывать то, для какого конкретно помещения ее планируется использовать. Нужно также брать во внимание то, где будет укладываться такая облицовка (снаружи или внутри).

Если керамическая плитка будет использоваться для декорирования фасада, то приоритетным критерием выбора здесь должна быть морозостойкость. Известно, что вода на морозе замерзает, увеличиваясь при этом в объеме. Поэтому если плитка имеет недостаточно надежную защиту, то при замерзании попадающей в нее влаги она деформируется.

Выбор керамической плитки существенно облегчает имеющаяся на ней маркировка. Материал с маркировкой BI и AI используют в наружных работах. Более податливой воздействию влаги является плитка с маркировкой BII и AII. Маркировка BIII и AIII указывает на то, что такая керамическая плитка пригодна только для внутренних работ. В некоторых случаях для обозначения морозостойкости материала используют «снежинку».

О чем говорят буквы B и A? Буква A указывает на использование западного, современного метода изготовления керамической плитки, предполагающего протягивание исходного сырья через специальное устройство и последующую автоматическую нарезку полуфабриката. Буква B означает, что применялся устаревший способ прессования.

При выборе керамической плитки следует учитывать также то, на какой конкретно поверхности ее планируется укладывать (пол, потолок или стены). Каждой из этих поверхностей отвечает свой символ. Плитка для пола обозначается черным знаком с прорисованной в его центре ступней, а для стен — рукой. Облицовка повышенной износостойкости имеет изображение черной ступни на светлом фоне.

Большое значение для качества и удобства использования керамической плитки имеет производитель. Импортная, фирменная облицовка имеет максимально точные размеры для декорирования любых поверхностей. Не стоит покупать керамическую плитку, имеющую подтеки, пустоты, белесые края, мелкие трещины и прочие дефекты. Покрытие из нее вряд ли прослужит долго, да и хлопот с ним при его эксплуатации будет много.

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