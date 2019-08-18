Для облицовки жилых домов, гостиниц, офисных центров и кафе часто применяют фасадные термопанели. Они позволяют существенно снизить затраты на отопление в зимнее время, улучшают декоративную привлекательность зданий, защищают стены от механических воздействий. Состоит отделочный материал из нескольких слоев. Пеностирол или пенополиуретан используется в качестве утеплителя. В структуре термопанелей присутствует клинкер, глазурованная керамика, керамогранит или искусственный камень. Они выполняют функцию декора. Для усиления жесткости панелей применяют еще один слой. Его создают из плит OSB. Этот древесностружечный материал отличается повышенной влагостойкостью.

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В чем преимущества термопанелей?

1. Многослойные изделия не разрушаются от ветра и атмосферных осадков. Цветовой оттенок панелей не выгорает на солнце.

2. Панели не впитывают влагу, способны выдерживать низкие температуры. Их эксплуатационные качества сохраняются в течение многих лет.

3. Материал не разрушается от сильных ударов.

4. Монтаж изделий можно осуществлять в разные периоды года. Приобретать дорогостоящее оборудование для установки панелей не нужно.

5. Токсических примесей термопанели не выделяют. Они обладают экологической безопасностью.

6. На многослойном материале не поселяются грибки.

Если между утеплителем и плитой OSB проложить огнеупорный слой, то панель при пожаре не будет возгораться.

Виды термопанелей

Для отделки фасадов часто используют термопанели с глазурованной плиткой. Такие изделия имитируют кирпичную кладку.

Клинкерные плиты, которые изготовлены из сланцевой глины, имеют высокую прочность. С их помощью можно увеличить звукоизоляцию помещения.

Применяя высокотемпературную обработку глины, получают керамогранитные плиты. По качественным характеристикам этот материал напоминает натуральный камень. Такие термопанели имеют привлекательную фактуру, большие размеры и низкий вес. Они быстро монтируются и не создают дополнительную нагрузку на стены и фундамент здания.

Монтаж панелей

Для укладки облицовочного материала понадобится следующий инструмент:

• уровень;

• шуруповерт;

• болгарка;

• перфоратор;

• металлический шпатель.

После выравнивания стен, устанавливают стартовый профиль. Затем с помощью саморезов или дюбелей на цокольную часть здания монтируют панели. Монтаж начинают с угла. В районе оконных или дверных проемов в зазоры между стеной и панелью помещают полиуретановую пену. Если на фасаде дома имеются арки, то термопанели необходимо подрезать. На завершающем этапе работ затирают швы между термопанелями. Специалисты советуют для этого применять морозоустойчивые смеси.

Если на стенах существуют большие рельефные перепады, то термопанели монтируют на обрешетку. Для отделки домов из бруса также необходимо применять каркас.