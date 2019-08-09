Плиточный дизайн преимущественно рассчитан на санитарную комнату, ванную и туалет. Именно там укладка плитки выглядит наиболее актуально и практично. Кафельная или керамическая плитка проста в уходе, наиболее устойчива к перепаду температур и обладает низкой чувствительностью к влаге.

Выбранные и приобретенные отделочные материалы – только начало пути. Приступая к самостоятельной плиточной кладке, следует придерживаться последовательности действий.

С чего начать

Любой ремонт, капитальный или косметический, требует четкого плана действий. Следует начать с очистки помещения, где планируется ремонт. Демонтаж всех предметов, которые могут повлиять на процесс или качество кладки.

Замеры

Информация, полученная после замеров, поможет высчитать количество необходимого материала. Для этого понадобится, высота и длинна стен, размеры всех присутствующих ниш, в том числе окон и дверных проемов.

Подготовка к кладке

Если ремонт осуществляется, как обновление существующей плитки, то начать следует с демонтажа. Этот процесс достаточно пыльный, и следует подготовится к уборке. После удаления плитки, необходимо очистить поверхность, до первоначального вида, кирпича или бетона.

Правильная кладка

После всех предварительно очистительных работ необходимо подготовить поверхность. Важно, при наличии трещин на штукатурке, счистить ее и заменить.

1. На этом этапе, проводится выравнивание пола или стен, если это необходимо. Выравнивание производится стяжкой.

2. Далее поверхность штукатурится.

3. Следующий этап, грунтовка с глубоким проникновением.

4. Наложение гидроизоляционного покрытия в два слоя.

Схема

На плиточную или кафельную отделку повлияет схема ее кладки. Ассортимент плитки позволяет реализовать многие варианты, от простой до сложной кладки с элементами мозаики и бордюр.

Работа

Следуя схеме, на поверхности ставятся разметки, определяющие первые ряды кладки. Важно их качественное закрепление опорными ограничителями.

После визуализации разметки, поверхность заполняется целым покрытием.

Важно обратить внимание, что расстояние между плиткой должно быть несколько миллиметров. Оставшуюся поверхность заполнить нарезанными пластинами в соответствии с необходимыми размерами.

После завершения кладки проводится фугование. Так называется заполнение швов между плиткой.

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