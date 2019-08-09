ента новостей

22:47
«Ливерпуль» и «Норвич» начали новый сезон Английской Премьер-Лиги
20:39
Леонид Зюганов снова идёт в Мосгордуму, набирая политические очки
19:32
В Петербурге предлагают вдвое сократить налоговую ставку на плавучие доки
10:50
Людям разрешат работать на дому?
09:37
Synergy Global Forum в Петербурге
00:40
«Спартак» обыграл в гостях «Тун», спасёт ли это тренера Кононова?
19:49
Заболотный вслед за Нобоа перешёл из «Зенита» в «Сочи»
18:28
Концерт пройдет Евгения Соя
07:13
Кредиты стали доступнее
07:13
В Петербурге пройдет Морской фестиваль
22:20
«Краснодар» проиграл «Порту» дома в квалификации Лиги Чемпионов
21:54
Активный зампред Заксобрания Ленобласти Николай Пустотин
20:37
Выставка «Процессы, понятия, ситуации»
20:35
Выставка «Цветы и женщины»
20:30
Джазовые хиты с симфоническим оркестром на крыше АРТМУЗЫ
10:14
Петербург будут продвигать в соцсетях
09:53
В Петербург привозят корь
22:43
Роман Порошин стал очередным новичком петербургского «Зенита»
21:41
В Петербурге пройдет сбор книг для пострадавших от наводнения библиотек Иркутской области
17:21
Горизбирком вынес предупреждение Бортко: не дошло бы до снятия с выборов
16:40
Выставка «Внутри»
13:08
Смертельное ДТП в Красногвардейском районе
13:01
Спектакль «Письма нелюбимых»
12:54
В Ленобласти наркоман на иномарке сбил пенсионерку и ребенка
12:45
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
09:35
Много ли у нас врачей?
09:01
Наказания за незаконную эксплуатацию здания
23:36
Алла Астратова возглавила комитет по труду и занятости Ленобласти
23:02
«Ахмат» победил «Оренбург», а «Зенит» продолжает лидировать
20:27
Иллюзионное шоу Александра Муратаева «Секрет»!
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » » Укладка плитки

Укладка плитки

0
32
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Плиточный дизайн преимущественно рассчитан на санитарную комнату, ванную и туалет.

Плиточный дизайн преимущественно рассчитан на санитарную комнату, ванную и туалет. Именно там укладка плитки выглядит наиболее актуально и практично. Кафельная или керамическая плитка проста в уходе, наиболее устойчива к перепаду температур и обладает низкой чувствительностью к влаге.

Выбранные и приобретенные отделочные материалы – только начало пути. Приступая к самостоятельной плиточной кладке, следует придерживаться последовательности действий.

С чего начать

Любой ремонт, капитальный или косметический, требует четкого плана действий. Следует начать с очистки помещения, где планируется ремонт. Демонтаж всех предметов, которые могут повлиять на процесс или качество кладки.

Замеры

Информация, полученная после замеров, поможет высчитать количество необходимого материала. Для этого понадобится, высота и длинна стен, размеры всех присутствующих ниш, в том числе окон и дверных проемов.

Подготовка к кладке

Если ремонт осуществляется, как обновление существующей плитки, то начать следует с демонтажа. Этот процесс достаточно пыльный, и следует подготовится к уборке. После удаления плитки, необходимо очистить поверхность, до первоначального вида, кирпича или бетона.

Правильная кладка

После всех предварительно очистительных работ необходимо подготовить поверхность. Важно, при наличии трещин на штукатурке, счистить ее и заменить.

1. На этом этапе, проводится выравнивание пола или стен, если это необходимо. Выравнивание производится стяжкой.

2. Далее поверхность штукатурится.

3. Следующий этап, грунтовка с глубоким проникновением.

4. Наложение гидроизоляционного покрытия в два слоя.

Схема

На плиточную или кафельную отделку повлияет схема ее кладки. Ассортимент плитки позволяет реализовать многие варианты, от простой до сложной кладки с элементами мозаики и бордюр.

Работа

Следуя схеме, на поверхности ставятся разметки, определяющие первые ряды кладки. Важно их качественное закрепление опорными ограничителями.

После визуализации разметки, поверхность заполняется целым покрытием.

Важно обратить внимание, что расстояние между плиткой должно быть несколько миллиметров. Оставшуюся поверхность заполнить нарезанными пластинами в соответствии с необходимыми размерами.

После завершения кладки проводится фугование. Так называется заполнение швов между плиткой.

Подробнее читайте на remontvspb.ru.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

30-03-2017, 20:07
Укладка линолеума в квартире
17-12-2017, 21:13
Кафельная плитка: особенности и виды кладки
24-06-2016, 12:43
Ремонт квартир. Как начать ремонт квартиры
5-06-2016, 20:56
Выбираем кафельную плитку
15-01-2016, 00:18
Материалы для облицовки стен в ванной комнате
6-09-2015, 21:47
Плитка для ванной: правила правильного выбора

Происшествия на дорогах

0
155
6-08-2019, 13:08
Смертельное ДТП в Красногвардейском районе
0
153
6-08-2019, 12:54
В Ленобласти наркоман на иномарке сбил пенсионерку и ребенка
0
261
31-07-2019, 13:20
Массовое ДТП в центре Петербурга
0
311
23-07-2019, 13:40
Смертельное ДТП с участием такси
Наверх