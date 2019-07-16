Остекление балкона

Застекленный балкон надежно защищен от проникновения холодных воздушных масс и атмосферных осадков.

Для оформления балкона выбирают различные типы рам. Чтобы утеплить балкон, используют многокамерные стеклопакеты. Применяют систему теплого пола в том случае, если балкон объединяется с жилым помещением. Алюминиевые или деревянные профили со стеклами помогут изолировать балкон от пыли, ветра и дождя. Различные методы остекления балконов не препятствуют проникновению естественного света. Они делают квартиру уютной и комфортабельной.

Наиболее распространенным вариантом остекления являются распашные конструкции. Их створки открываются внутрь помещения. В кирпичных и панельных домах можно установить панорамное остекление. Это помогает увеличить обзор, дает возможность экономить площадь балкона, увеличивает уровень шумоизоляции. Панорамные стекла свободно пропускают световые потоки.

Выбор материала

Самыми долговечными и простыми являются пластиковые конструкции. Они хорошо удерживают теплый воздух внутри помещения, защищают от посторонних звуков, не требуют особого ухода. Монтаж пластиковых конструкций проходит в сжатые сроки.

Деревянные рамы позволят создавать особый микроклимат на балконе. Они оснащены микроскопическими порами, в которые может проникать воздух. Безопасность и экологичность - основные преимущества таких рам. Деревянные конструкции отличаются теплоизоляционными свойствами. Есть и недостатки у данного вида материала: древесина со временем может покрываться сетью трещин. Для ухода за деревянными рамами применяют лак или специальные пропитки. Цветовой оттенок поверхности таких рам может выгорать на солнце.

Долговечными и прочными считаются алюминиевые рамы. Они легкие и недорогие. Алюминий не разрушается при воздействии кислот, не подвергается коррозии. Данный вид остекления характеризуется низким уровнем звукоизоляции. Это относят к недостаткам алюминиевых конструкций.

Безрамное остекление часто дополняют кованым парапетом. На балконах устанавливают мягкую мебель для отдыха. Панорамные стекла выглядят очень привлекательно, их редко закрывают занавесками. Обычно на балконе размещают стеллажи для цветочных растений.

Как проводят остекление?

При выборе материала для остекления необходимо учитывать общий стиль фасада дома.

В начале бетонные плиты укрепляют с помощью цементной стяжки и арматурной сетки. Конструктивные элементы балконов в старых домах не рассчитаны на большую механическую нагрузку.

Для обшивки балкона используют сайдинг. Перед тем как установить профиль, укрепляют пластину-фиксатор. Затем в проем помещают рамы. Закрепляют их с помощью саморезов. Применяя анкеры, рамы фиксируют к потолку и стенам. Щели обрабатывают монтажной пеной.