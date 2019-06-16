Достоинства сэндвич-панелей

Любое строительство требует свои стройматериалы, которые подойдут именно для этой задачи. Но в данный момент их очень много и выбрать какой-то один очень и очень сложно. Поэтому сравнительно недавно, на рынке стройматериалов появился такой замечательный материал как сэндвич-панель, представляющая собой стройматериал, состоящий из 3 слоев. Двое, из которых защищают наполнитель, являющийся третьим промежуточным слоем. Приобрести данный строительный материал можно на сайте https://krohn.ru/ по самым привлекательным ценам.

Поэтому в этой статье рассказывается о сэндвич-панелях, которые в последнее время заполонили рынок стройматериалов.

Для начала нужно разобраться с этим материалом, рассказать о его видах и преимуществах.

Виды сэндвич панелей:

• Стеновые сэндвич-панели

Из названия уже понятно, что данный тип применяется для сооружения стен жилого или коммерческого здания. Обычно ширина такой панели составляет около 20 см. Делаются они из металлических листов. Конечно, есть и пластиковый вариант, но он не такой прочный, как хотелось бы. Соединяется материал с помощью замковых соединений, а крепить его можно на любой вид каркаса, что очень радует, а следовательно и уменьшает затраты на поиск нужной конструкции.

• Кровельные сэндвич-панели

Применяется для покрытия крыш. Состоит этот тип из двух слоев:

Нижний тип — изготавливается из металла, а верхний — из металлического кровельного профнастила. В качестве наполнителя был выбран полистирол. Толщина такая же, что и у стенового типа. Чтобы влага не попадала под кровлю, они соединяются с помощью замковых соединений.

Преимущества сэндвич-панелей:

• Функциональность

Данное свойство обусловлено тем, что сэндвич-панели можно как угодно повернуть и от этого ничего не поменяется. Да и подходят они для любого типа постройки.

• Простота

Простота заключается в сборке, так как не нужно задумываться о том, что, где и чем скрепить. Надо лишь просто купить сэндвич панель и устанавливать ее по инструкции.

• Прочность

Кто бы мог подумать, но сэндвич-панели еще и прочные, а значит не нужно ставить какие-то связующие и укрепляющие конструкции.

Теперь несколько советов, который поможет рассчитать сколько нужно панелей для строительства той или иной постройки:

Определившись с типом панели, стоит рассчитать примерный размер дома и на основе этого подогнать размер плит так, чтобы обрезаний плит было как можно меньше.

Стоит заранее составить карту раскроя для деталей. Так как без этого не обойтись. Ведь весь дом не может быть только из четко фиксированных размеров и форм, нужно предусмотреть и другие размеры и формы, что минимизировать расходы.

Исходя из всего вышеперечисленного можно смело сделать вывод, что сандвич-панели это разносторонний продукт для строительства, а следовательно и подойти он может для любых видов построек от жилых до производственных.

Таким образом, если нужно быстро и качественно построить жилое или производственное здание, то выбор в качестве основного материала сэндвич-панелей, безусловно, будет способствовать ускорению постройки жилища и меньшим финансовым затратам.