Несмотря на высокую конкуренцию, на рынке строительных материалов, профилированный брус занимает одну из лидирующих позиций в сегменте малоэтажного домостроения. Заказать стоительство дома или бани профилированным брусом из массива древесины, можно на www.skdomocenter.ru в строительная компании «ДомоЦентр».

Прежде чем окончательно определится с материалом строительства, давайте более подробно его изучим.

Общие сведения

Профилированный брус — экологически чистое изделие, без добавления лаков и клея, изготовленное из хвойных пород древесины. Внешне представляет собой параллелепипед. Две плоскости которого фасадные, а две соединительные — при сборке образующие замок. Соединение бывает трёх видов: гребёнка, финский шип-паз и двойной паз с косыми гранями.

Материал для бруса получают из сердцевины ствола, его качество зависит скорее не от сорта леса, а от времени года вырубки. Своим названием он обязан технологии изготовления, при котором: фрезерным станком вдоль всего бруса прорезают канал, напоминающий по форме — профиль.

Благодаря заводской обработке бруса, процесс монтажа максимально упрощается. При желании его можно собрать и самому. Для этого необходимо иметь готовый проект, элементарные навыки плотника-монтажника и желание лично заниматься строительством. Проведение монтажных работ, лучше доверить опытным специалистам.

Технология строительства дома из профилированного бруса

Опытные мастера рекомендуют, перед монтажом каждый брус обработать антисептиком.

При строительстве домов данного типа используют 3 вида фундаментов:

- бетонные плиты;

- наливной ленточный;

- сваи;

Крепление нижнего венца к бетонному основанию, осуществляется с помощью анкерных болтов.

Дальнейший процесс, напоминает сборку конструктора: на выложенную гребёнку укладывают уплотнительную ленту, которая прижимается брусом следующего ряда. Для формирования оконных и дверных проёмов, по мере возведения стен, в брусе вырезают выемки (подрезают в четверть). Они будут частью соединительного замка, для установки оконных и дверных рам.

При монтаже кровли необходимо учитывать возможность скольжения стропил, при усадке лесоматериала. Это даст возможность быстрее приступить к внутренним отделочным работам.

Достоинства профилированного бруса:

- надёжное крепление венцов;

- бюджетное, по сравнению с другими видами брусьев, уплотнение стыков;

- хорошая собственная изоляционная защита;

- низкий коэффициент усадки;

- минимальная трудоёмкость при чистовой обработкой;

Недостатки:

- высокая цена;

- подвижность при изменении влажности.

В России профильный брус получил широкое применение в начале 90-х годов, благодаря своим неоспоримым преимуществом он сохранил лидирующие позиции и в наши дни. Несмотря на высокую стоимость сырья, необходимо учитывать экономию на возведении фундамента и сборке конструкции. Дома построенные из этого материала отличаются особой прочностью и максимальным сроком службы.