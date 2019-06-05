ента новостей

17:25
Давид Голощекин отметит свой юбилей на сцене
14:46
«Петербургских типов» покажут на выставке в «Амбар Буржуа»
13:34
Депутаты Петербурга предложили урегулировать работу гидов-экскурсоводов
12:51
Петербургских бездомных обеспечат жилой площадью
12:46
В Невском районе цыганка обокрала девушку
11:33
В Коневском монастыре на Ладожском озере пройдет реставрация жилого дома
10:15
В Сестрорецке неизвестный мужчина избил школьницу
09:37
В Пскове пройдет 1-й международный кинофестиваль «Западные ворота»
08:53
Завод Fazer могут купить
08:29
Семак среди знаменитых петербуржцев
00:36
«Яблоко» предлагает победить, но ещё не знает, кому именно
21:53
Тарасенко забил и помог «Сент-Луису» сравнять счёт в финале Кубка Стэнли
17:34
Мировые рок-хиты в исполнении ансамбля THE CELLO QUARTET
15:35
Добровольческая акция «Волонтеры Петергофа»
12:44
В здании Музея Арктики и Антарктики пройдет ремонт
12:39
Выставка живописи – «Цветные сны белых ночей Петербурга»
11:19
В центре Петербурге полицейские ликвидировали нарколабораторию
11:15
В Адмиралтейском районе ликвидировали пожар квартире
11:03
Креативные пространства - бизнес “с творческим намеком”
10:56
В Ленобласти школьница покалечилась на стройплощадке
10:51
В центре Петербурга произошло серьезное ДТП
10:33
Можно ли витать в облаках буквально?
09:39
«Газпром» в лидерах
19:22
МЕГА Парнас станет центром экологических событий
17:44
Победа «Голден Стэйт» в Торонто, счёт в финале 1–1
13:42
Фестиваль «Доблесть воина – слава Отечества!»
10:48
В Невском районе в ДТП погиб мотоциклист
10:23
Начался самый массовый ЕГЭ
09:28
Кто поборется за пост губернатора?
19:54
«Справедливая Россия» выдвинула кандидата в губернаторы Петербурга
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » » Дома из профилированного бруса

Дома из профилированного бруса

0
0
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Несмотря на высокую конкуренцию, на рынке строительных материалов, профилированный брус занимает одну из лидирующих позиций

Несмотря на высокую конкуренцию, на рынке строительных материалов, профилированный брус занимает одну из лидирующих позиций в сегменте малоэтажного домостроения. Заказать стоительство дома или бани профилированным брусом из массива древесины, можно на www.skdomocenter.ru в строительная компании «ДомоЦентр».

Прежде чем окончательно определится с материалом строительства, давайте более подробно его изучим.

Общие сведения

Профилированный брус — экологически чистое изделие, без добавления лаков и клея, изготовленное из хвойных пород древесины. Внешне представляет собой параллелепипед. Две плоскости которого фасадные, а две соединительные — при сборке образующие замок. Соединение бывает трёх видов: гребёнка, финский шип-паз и двойной паз с косыми гранями.
Материал для бруса получают из сердцевины ствола, его качество зависит скорее не от сорта леса, а от времени года вырубки. Своим названием он обязан технологии изготовления, при котором: фрезерным станком вдоль всего бруса прорезают канал, напоминающий по форме — профиль.
Благодаря заводской обработке бруса, процесс монтажа максимально упрощается. При желании его можно собрать и самому. Для этого необходимо иметь готовый проект, элементарные навыки плотника-монтажника и желание лично заниматься строительством. Проведение монтажных работ, лучше доверить опытным специалистам.

Технология строительства дома из профилированного бруса

Опытные мастера рекомендуют, перед монтажом каждый брус обработать антисептиком.
При строительстве домов данного типа используют 3 вида фундаментов:
- бетонные плиты;
- наливной ленточный;
- сваи;
Крепление нижнего венца к бетонному основанию, осуществляется с помощью анкерных болтов.
Дальнейший процесс, напоминает сборку конструктора: на выложенную гребёнку укладывают уплотнительную ленту, которая прижимается брусом следующего ряда. Для формирования оконных и дверных проёмов, по мере возведения стен, в брусе вырезают выемки (подрезают в четверть). Они будут частью соединительного замка, для установки оконных и дверных рам.
При монтаже кровли необходимо учитывать возможность скольжения стропил, при усадке лесоматериала. Это даст возможность быстрее приступить к внутренним отделочным работам.
Достоинства профилированного бруса:
- надёжное крепление венцов;
- бюджетное, по сравнению с другими видами брусьев, уплотнение стыков;
- хорошая собственная изоляционная защита;
- низкий коэффициент усадки;
- минимальная трудоёмкость при чистовой обработкой;
Недостатки:
- высокая цена;
- подвижность при изменении влажности.
В России профильный брус получил широкое применение в начале 90-х годов, благодаря своим неоспоримым преимуществом он сохранил лидирующие позиции и в наши дни. Несмотря на высокую стоимость сырья, необходимо учитывать экономию на возведении фундамента и сборке конструкции. Дома построенные из этого материала отличаются особой прочностью и максимальным сроком службы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

20-12-2014, 16:23
Дома из клееного бруса: что учесть при постройке
23-09-2017, 21:14
Выбор материала для деревянного дома
23-11-2017, 18:21
Дома и бани из клееного бруса
19-09-2015, 20:08
Дома из бруса: виды и материалы
19-12-2018, 12:14
Дома из клееного бруса
23-01-2014, 22:30
Строим баню на даче

Происшествия на дорогах

0
109
Вчера, 10:51
В центре Петербурга произошло серьезное ДТП
0
158
3-06-2019, 10:48
В Невском районе в ДТП погиб мотоциклист
0
219
31-05-2019, 10:07
В Ленобласти в ДТП погибли двое маленьких детей
0
146
29-05-2019, 09:59
В Ленобласти грузовик сбил мужчину на мопеде
Наверх