Какие окна выбрать?

Замена и установка такого элемента как окно, один из главных вопросов при ремонте старой квартиры, реконструкции или постройки дома. Часто простой обыватель не может решить, что приобрести: деревянные или ПВХ окна? Ведь еще недавно во всех домах окна были деревянными, и особого вопроса не возникало. Плюс как считается, что такие окна обладают лучшей способностью пропускать воздух, то есть «дышать». Итак, на чем остановить свой выбор? Про маскитные сетки для окон, читайте источник.

Пластиковые окна или деревянные?

При выборе типа окон все зависит от наличия финансов, типа постройки, и конечно же личных предпочтений.

Особенно умиляет, когда потребитель заявляет, что деревянные окна лучше «дышат». Для этого можно провести любопытный опыт. Выберите любое деревянное окно, которое стоит уже несколько лет, и попробуйте его поцарапать, добравшись до древесины, для этого придется проскрести несколько миллиметров краски. Так как же под такой пленкой окна смогут «дышать»? А деревянные окна нужно красить во избежание повреждений, и преждевременного износа. Плюс нужно учитывать высыхание и различные деформации, что образует щели в рамах, и между оконными проемами.

Пластиковые окна в этом плане практически вечны. Во-первых, хорошие окна не деформируются, и очень плохо поддаются внешнему механическому воздействию. Во-вторых, ПВХ окна не нуждаются в дополнительной внешней обработке, и после установки сразу же функциональны. В третьих, пластиковые окна обладают отличнейшей звукоизоляцией, и теплоизоляцией, к тому же они устойчивы к различным неблагоприятным явлениям погоды (жара, сильный ветер, град и др.).

Какие пластиковые окна выбрать: основные нюансы

Предложение на сегодняшнем рынке просто огромное. Не стоит хвататься и подписывать заказ с первой попавшейся фирмой по установке окон. Для правильного подбора окон нужно интересоваться такими моментами как.

1. Материал, из которого изготавливают хорошие окна – поливинилхлорид (ПВХ) – достаточно прочный материал, срок службы идет на десятилетия. Он устойчив к внешнему воздействию и к неблагоприятному климату.

2. Профиль, который является основой окна, должен быть жестким, и обязательно, обеспечен дополнительно вставкой из металла. (этот момент особенно учитывается при реконструкции старых частных домов, где возможны усадки и подвижки стен.)

3. Для отличной термоизоляции и звукоизоляции, хорошие окна имеют несколько камер (не менее двух). Общий размер пакета 30 мм, стекла от 3 до 4 миллиметров.

4. Открыть и закрыть окно, не должно составить труда. Вся фурнитура должна быть надежна.

5. Также для отличной изоляции, в многокамерном окне, должны быть резиновые уплотнители.

Конечно это только самые главные моменты, которые нужно учитывать. Функциональность окна будет зависеть, и от правильного подбора окна к конкретному помещению, и естественно соблюдение всей технологии установки.

Для детских и жилых помещений, окна должны быть, многокамерными, (не менее 3-5 камер), открывающимися (для проветривания комнат), оборудованы москитной сеткой. У второстепенных и подсобных помещения количество камер возможно меньше – двух или трех будет достаточно.

Еще одним главным элементом, который имеют хорошие окна, будет качественный стеклопакет. Стекло имеет самую большую площадь в конструкции окна. Обычно при изготовлении используют кварцевое стекло. Оно должно быть прозрачным и чистым, толщиной от 3 до 5 миллиметров. Бывают стекла противоударные, солнцезащитные, армированные (с защитной металлической сеткой), самоочищающиеся (не требуют частой очистки), сейсмостойки (при разрушении, образуют мелкую крошку, по принципу автостекол).

Конечно, в вопросе, какие пластиковые окна выбрать, очень много факторов. Главное при выборе этого элемента, это не экономить, и хорошие окна прослужат вам очень долго, не один десяток лет.