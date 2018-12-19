Дома из клееного бруса

Бытует мнение, что лес для строительных целей необходимо заготавливать зимой. Может быть, когда-то это и было так, но в наше время, когда пиломатериалы изготавливаются с применением современных технологий и оборудования, время заготовки исходного материала – древесины значения не имеет. Это касается и клееного бруса, который становится все более популярным на рынке строительных материалов.



Новый строительный материал



В 80-х годах минувшего столетия в области обработки древесины была изобретена и опробована новейшая технология по изготовлению строительного материала нового поколения клееного бруса. За счет использования клееной древесины строительные технологии получили новые возможности.

Сооружения из клееной древесины не деформируются при усадке, которая в этом случае не столь заметна, как это бывает с цельной древесиной. Постройки, возведенные из клееного бруса, по высоте осадку дают около 1,5%, по сравнению с 5% осадкой бревенчатых сооружений. Поэтому дом, построенный из клееного бруса, можно отделывать и заселяться в него тут же, как только он будет возведен.

К тому же клееный материал не растрескивается, как доска обрезная. В ходе длительного строительства под воздействием интенсивного солнечного излучения могут образоваться мелкие трещинки, но они будут проходить не по линии клеевых соединений. Но это ни на что не влияет, а если провести своевременную обработку торцов специальным составом еще на этапе сборки, то и появления этих незначительных трещинок удастся избежать.



Аналог натурального дерева



Помимо всего прочего в процессе сборки стен домов из клееного бруса не понадобится использовать дополнительное уплотнение. Многошиповому, обладающему сложным профилем, брусу не требуется дополнительный уплотнитель.

Клееный строительный материал отличается экологической чистотой. В последние годы на крупных деревообрабатывающих предприятиях изготовление клееного бруса осуществляется исключительно с применением экологических клеящих составов.

Стены, возведенные из клееного бруса, обладают такими же свойствами, что стены из цельной древесины, они также могут «дышать». Микроклимат в домах, выстроенных из клееного бруса, в целом соответствует атмосфере в деревянном доме.

Постройки из клееного бруса столь же быстро возводятся, как и из цельного деревянного бруса. Причем строительство обходится дешевле, но не за счет качества используемого материала.