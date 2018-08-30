Пластиковые трубы отопления

Когда важно иметь в собственном жилище практически вечные трубы отопления, разумно обращать внимание на аналоги из пластика. Но полимер при производстве данных видов труб встречается разным, тогда как для контура отопления важно определиться с лучшим выбором. Выбрать т приобрести качественные трубы и фитинги можно в компании «Аква-Системс» на aqua-systems.kiev.ua/kan-therm.html по самым выгодным расценкам.

Наиболее часто на отечественном рынке теплотехники встречаются трубы из полипропилена, способные выдерживать рабочую температуру до 95 градусов и давление более чем 15 атмосфер. Они свариваются между собой с помощью новейшей термальной сварки при температуре до 300 градусов, что позволяет заполучить полностью герметичные стыки.

Самые качественные полипропиленовые трубы имеют дополнительный слой из стекловолокна, который значительно увеличивает прочность. Если на рынке встречаются версии только с одним слоем, то необходимо помнить, что они выпускаются для системы ХВС с низкой температурой и пониженным давлением.

Узнать – действительно ли трубы отвечают высокому качеству – достаточно просто. Один конец длиной до 3 м нужно взять в руку горизонтально. Если другой конец будет свисать к земле, то это будет подсказывать покупателю о низком качестве труб.

Если требуются версии, способные работать при давлении более 25 атмосфер, лучше брать модели из сшитого полиэтилена или PE-X, которые до недавнего времени были популярными в странах Северной Европы. В виду того, что они также способны выдерживать форменный кипяток, то данные версии труб считаются неплохим решением и для нашего климата.

Для многоэтажных домов, в которые теплоноситель подается с гораздо высоким давлением, лучше брать металлопластиковые трубы с дополнительным слоем алюминиевой фольги, которая значительно усиливает прочность. Если брать во внимание, что такие трубы соединяются по новой технологии, т.е. с помощью пресс-клещей, то становится ясно – они никогда не разойдутся по швам даже при значительном гидроударе.

При выборе пластиковых труб обязательно нужно акцентировать внимание на предлагаемые фитинги. Если купить правильные краны, то вся система отнесется к классу байпас, отличающаяся повышенной надежностью – если радиатор потечет, то краны перекрываются и теплоноситель начинает течь по запасной трубе. Также нужно брать американки или адаптеры, с помощью которых пластиковые трубы соединяются с радиаторами отопления. Они должны быть качественными – из лучшего пластика и стали. Только в этом случае весь контур отопления, если его собирал профессиональный сантехник, действительно сможет без особых проблем прослужить десятилетия.