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» » » Основные преимущества битумной черепицы

Основные преимущества битумной черепицы

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
roofua.com.ua
Что же делает битумную черепицу настолько популярной даже для опытных строителей?

Среди всех существующих на данный момент кровельных материалов специалисты рекомендуют рассмотреть и другие варианты, к примеру, обратить особое внимание на мягкую кровлю, которую можно приобрести на https://roofua.com.ua/krovelniye-materialy/bitumnaya-cherepica по выгодной цене.

Что же делает ее настолько популярной даже для опытных строителей?

Тепловая и звуковая изоляция

Данный кровельный материал обладает прекраснейшей звукоизоляцией. Принцип шумоизоляции битумной черепицей добивается тем, что при правильном монтаже она плотно прилегает к деревянному каркасу крыши. Кроме того, вышеуказанные термоусадочные характеристики, «спаивают» ее с несущими балками. Этот эффект и усиливает свойства влагостойкости и звукоизоляции.

Технологические аспекты

Еще одна немаловажное свойство данной высокотехнологичной черепицы – ее крайне низкая теплопроводность. Это свидетельствует о ряде положительных характеристик: она гораздо меньше нагревается в жару, чем металлическая, обладает хорошей пожарной безопасностью, не возгораясь даже от открытого пламени. Низкая теплопроводность влияет еще на одно – не появляется конденсат.

Высокий уровень безопасности

Снег в зимний период не будет скользить вниз с такой высокотехнологичной черепицы. Именно по этой причине возле дома можно перемещаться, не опасаясь. Если же вы захотите, то данный кровельный материал можно дополнить своеобразным ограждением. Именно оно предотвратит падение снега или же формирование сосулек.

Длительная привлекательность

Кроме того, она не выцветает на солнце в течение длительного времени. Даже спустя 10 лет эксплуатации мягкая кровля радует глаз прежними яркими красками.

Период использования

Существенным плюсом является и длительный гарантийный срок, в течение которого можно без особых проблем эксплуатировать данный строительный материал, составляет минимум на 15 лет. Если же рассматривать реальные сроки этой надежной мягкой кровли, то они варьируются в диапазоне от 50 до 100 лет. Это возможно, если будет осуществляться должный уход.

Бывают ли недостатки?

Все минусы битумной черепицы возникают или из-за неправильного ее монтажа, или при покупке некачественного материала неизвестного производителя. Именно по этой причине к выбору данного материала стоит отнестись серьезно, рассматривая только проверенных производителей, работающих в данной отрасли не первый год. Монтаж же лучше доверить профессионалам, поскольку это не только сократит время, но и позволит получить качественный результат.
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