Преимущества бревенчатых домов

Все знают, что как в Древней Руси, так и в современной России основой для любого деревянного дома или бани был и есть сруб. Это, в принципе, и понятно - Россия богата лесами. Поэтому постройка деревянного дома у нас - это не проблема. К тому же древесина — довольно доступный и недорогой материал.

В чем же плюсы домов из сруба? Такие дома экологически чистые, древесина "дышит", к тому же издает прекрасный запах. В таком доме всегда будет хорошая атмосфера, человек вряд ли будет страдать бессонницей в нем. Жить в таком доме просто замечательно.

Сегодня редко строятся бревенчатые дома. Люди, скорее, предпочтут построить свой дом из оцилиндрованного либо профилированного сруба. Подобные дома всегда славились своей долговечностью, прочностью и способностью сохранять тепло. Строятся дома из сруба гораздо быстрее. А в своем качестве ничуть не уступают домам из кирпича, а в каких-то определенных моментах даже выигрывают. Дом из сруба имеет хорошие показатели гидроизоляции и теплоизоляции. Тепло такие дома сохраняют прекрасно. Построив такой дом, вы значительно снизите свои затраты на топливо и электричество. Нельзя забывать и о том, что, в отличие от кирпичных сооружений, сруб не требует столь же частых косметических ремонтов. Конечно же, из профилированного сруба построить дом не столь просто. Пригодятся определенные навыки и познания.

А как же производится строительство дома из сруба?

Для начала квалифицированные люди подбирают бревна нужной длины и диаметра. Дальше из отобранных бревен вырезаются заготовки, после чего уже они отправляются на сушку. Когда заготовки достаточно просохли, бревна обрабатываются специальными станками для придания им правильной формы.

Брус — достаточно объемный и плотный материал. Сушится он достаточно сложно. Но дом даст довольно неплохую усадку, если строить его из обычного бруса. В такой дом, строительство которого можно заказать здесь можно вселиться приблизительно через год после окончания стройки. Дома же из профилированного бруса усадке практически не подвергаются. Но и стоить они будут дороже, нежели дома из обычного бруса. Неизменным фактором стойкости и крепости остается, конечно же, фундамент. Он является неотъемлемой частью как кирпичного дома, так и бревенчатого. Фундамент — это основа и опора для каждой конструкции дома, которая долгие годы должна будет выдерживать вес всей постройки, и, если вы предпочтете сэкономить на строительстве фундамента, ремонт его обойдется вам куда дороже.

Чтобы обеспечить конструкции дополнительное укрепление, а также понизить внутреннее давление, используются специальные стяжки (металлические либо деревянные стержни). Они вбиваются вертикально, скрепляя по несколько брусьев. Имеющий опыт специалист может построить такой дом из профилированного бруса в довольно короткие сроки. Необходимые размеры деталей из дерева обычно рассчитывают уже непосредственно при планировке дома. В процессе обработки детали на ней ставят метку, которая в дальнейшем поможет определить в конструкции дома место этой самой детали.

Дом из сруба сам по себе будет очень красив. Поэтому его можно будет не отделывать ни изнутри, ни снаружи. Если дом построен грамотно и качественно, то он без сомнений сможет прослужить вам не один десяток лет.