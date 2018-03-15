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» » » Строительство деревянных домов и бань

Строительство деревянных домов и бань

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41
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
terem-plus.ru
Строим деревянные и брусовые дома, осуществляем строительство деревянных бань из профилированного бруса.

В нашей строительной компании "Терем Плюс" (terem-plus.ru) работают только опытные специалисты с большим стажем в области строительства бань и деревянных домов. Мы строим деревянные и брусовые дома, осуществляем строительство деревянных бань из профилированного бруса. Строительные бригады опытных рабочих смогут быстро и качественно построить деревянную баню или брусовый дом по Вашему индивидуальному или же по нашему, максимально приближенному к Вашим предпочтениям, проекту деревянного дома или бани.

Фирма проводит строительство как деревянных, так и готовых бань. Мы будем рады предложить Вам свой проект или составить для Вас индивидуальный и приложим максимум усилий для воплощения Вашей мечты в реальность, будь то постройка деревянного дома или строительство бани из профилированного бруса.

Деревянная баня или строительство деревянного дома происходит непосредственно при выезде бригады на Ваш участок. Лишь заказ готовой бани не требует выезда бригады. Готовая баня доставляется на Ваш участок в собранном виде, так как легко вмещается в грузовую машину.

В связи с тем, что готовая баня, как мы уже говорили, не требует выезда бригады, по цене она обойдется Вам дешевле, но при заказе такого рода бани Вы должны учесть, что разгружают ее подъемным краном, поиском которого заказчик занимается лично. К моменту привоза на Ваш участок готовой бани, кран уже должен стоять на том месте, которое отведено для установки готовой бани.

Проект деревянной бани или брусового дома Вы можете выбрать на нашем сайте, а затем связаться с нами по телефону или по электронной почте для обсуждения деталей плана постройки и других нюансов. Если в наш готовый проект бани из профилированного бруса или, например, деревянного дома изменения вносить не придется, мы оговариваем с Вами сроки строительства. Если же в проект бани или брусового дома, найденного на нашем сайте, Вы захотите внести коррективы, присылайте на электронную почту измененный рисунок, и мы оценим его, при необходимости дадим совет и поможем разобраться в некоторых строительных нюансах, после чего создадим новый проект деревянной бани или брусового дома. Любые изменения в проекте, в независимости оттого, готовая это баня или деревянный дом, конечно же, будут отражаться на цене, которая может стать как выше, так и ниже.

При строительстве деревянной бани или брусового дома, а также готовой бани "Терем Плюс" использует столбчатый фундамент, стоимость которого включена в общий заказ. Столбчатый фундмает изготавливается из блоков размером 20х20х40 см. На каждую точку при строительстве деревянного дома или бани из профилированного бруса укладывается по четыре таких блока.

Брусовые дома и деревянные бани не нуждаются в серьезных ленточных фундаментах, к тому же ленточный фундамент деревянного дома или бани составляет примерно 20% стоимости брусового дома или готовой бани в общем. Наша фирма строит не только деревянные дома, брусовые дома, готовые бани, но и занимается строительством бытовок в зимний период.

Зимнее строительства актуально в той же степени, что и строительство деревянных бань и брусовых домов в теплое время года. Кроме всего вышеперечисленного "Терем Плюс" будет рада предложить Вам услуги по изготовлению каркасно-щитовых домов, а также услуги по разработке индивидуальных проектов для постройки деревянного дома или бани.
Мы останетесь довольны сотрудничеством с нами!
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