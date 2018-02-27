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Каркасный дом: преимущества и недостатки

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
dachi-pestovo.ru
Каркасную технологию широко применяют страны Европы.

Каркасную технологию широко применяют страны Европы. Она очень востребована в малоэтажном строительстве. И в нашей стране каркасные дома становятся в последнее десятилетие очень популярными. Кстати, заказать строительство каркасного дома по выгодным расценкам можно на этом сайте.
Преимущества
Работа с кирпичом растягивается не на один сезон, а каркасные дома можно возводить быстро (практически за месяц).

Каркасные коттеджи сооружают по типовым проектам. Это значительно уменьшает стоимость дома. Такое жилье становится более привлекательным и доступным для большого круга покупателей. Для того чтобы получить качественное строение, необходимо соблюдать технологию возведения, использовать хороший утеплитель и современные материалы для создания внутренней и наружной обшивки помещения.

Каркасные постройки можно легко ремонтировать. Дома построенные по каркасной технологии, не дают усадки, на них не образуются трещины. Служить такие здания могут более 50 лет.
Каркас постройки делают металлическим или деревянным, а остальные конструктивные элементы дома производят из пенополистирола, стружечной плиты, дерева и минеральной ваты. Внутри стен можно прокладывать различные инженерные коммуникации.

В каркасных домах происходит естественный обмен воздуха. В помещении поддерживается оптимальный уровень влажности. Каркасные дома можно строить даже в условиях пониженных температур.

Монтаж строения схож со сбором конструктора. На строительную площадку поставляют уже готовые детали дома (их не нужно подгонять, пилить, обтесывать, выравнивать). Этот комплект материалов нужно только собрать в единое сооружение. При сборке не образуются зазоры и щели в стенах.

Так как отдельные элементы постройки имеют незначительный вес, то для сооружения дома не привлекают грузоподъемные машины.

Готовые дома не разрушаются при сильных землетрясениях. Они могут выдерживать существенные механические нагрузки благодаря наличию прочного каркаса.
Недостатки
Материалы, которые изготавливаются из древесины, подвергаются воздействию влаги. На них может поселяться грибок. Для того чтобы произвести качественную защиту поверхности, каркасные конструкции обрабатывают специальными составами.

Каркасные дома имеют типовое строение (один дом похож на другой). Для того чтобы сделать жилище неповторимым, можно создать оригинальную внешнюю отделку. Ее проводят с помощью нанесения декоративной штукатурки, укладки разноцветной черепицы, облицовки стен искусственным камнем.
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